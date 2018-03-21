長髮低胸又短裙 男扮女裝慣竊台中落網

2018年03月21日 10:47 中時 盧金足

警方指出，張姓嫌犯身揹10條通緝案，犯案地點遍及全台灣。（盧金足翻攝）

男扮女裝偷騙全台6個縣市的31歲張姓男子，一頭烏黑長髮，還穿黑色低胸服，短裙招人目光，到台中市西屯區的大型百貨公司消費，但即使是一襲曼妙的女性造型，逃不過警察法眼，被警察局第六分局市政派出所查獲，張姓嫌犯經常以女性的樣貌出現於台灣各地，藉由各種交友方式與人見面，趁他人上廁所或無防備之際，偷取被害人的手機、錢包、信用卡等財物，再進行盜刷購物或變換現金花用，經民眾通報被警方逮捕歸案。

「你背第二次身份證號碼，和第一次根本不一樣，別再呼攏了！」台中市警察局第六分局市政派出所員警，查獲屢男扮女裝行竊的張嫌，詢問身份證號碼時，張嫌還很「奶聲」的向警方說，「你們這樣問我會緊張！」

但他手上還提著以被害人金融卡刷來的名牌戰利品，裡雖然聲音裝的很細嫩，但身材魁梧，在警方詢問身份證字號查證身份時，東拚西湊想誤導警方。

警方調查，張嫌慣用的手法在車站或是網路交友平台認識網友，假借各種名義於餐廳及旅館相約見面，趁被害人不注意時將包包內的財物搜刮一空。

被害人回到家中才驚覺受害，張嫌得手被害人的金融卡、信用卡後，馬上跑去高級精品店及手機店，購買高價的皮包、首飾精品及3C產品，再轉到二手商店變換成現金。

警方指出，張姓嫌犯身揹10條通緝案，被台北、桃園、台中

、彰化、台南及高雄等6個縣市發布竊盜、偽造文書、侵占等罪通緝，犯案地點遍及全台灣。

員警盤查身分時，張姓嫌犯一直向員警謊報假身分，員警將其帶回查證，確認為通緝犯身分，在通緝這段期間內，張姓嫌犯居無定所，持續犯案，靠變賣贓物賺取生活費用。

警方正積極清查有無其他受害者，並呼籲受害民眾勇於出面指認嫌犯。

(中時)