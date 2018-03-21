國民黨要有活路 得靠「他」南下選高雄市長？

圖為中央黨部大樓。(本報系資料)

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中時電子報

代表藍軍參選高雄市長呼聲最高的國民黨高雄市黨部主委韓國瑜，16日突然領表參加台北市長初選，約10分鐘後又撤銷，震驚政壇。對此，韓國瑜19日上午正式開記者會說明，他強調，領表是以強烈動作，向黨中央表示高雄需要資源。有網友則在論壇討論高雄市長人選，並表示「連勝文南下選高雄市長，國民黨才有活路」。

韓國瑜日前指出，來高雄將近6個半月，每天跑攤很少吃過一頓飽飯、沒穿過一天西裝、前3個月睡在黨部、靠8年車齡的Toyota代步，物質標準超低，就是因為高雄黨部資源匱乏，他先前已向中央黨部發出兩次SOS求救訊號，但一直沒獲回音。「這次領表，是孤注一擲！」他說，身為高雄市黨部主委，登記初選的資料他很清楚，領表登記會因為資料不全而撤銷嗎？這次動作是以他的去留發出強烈訊號，請中央黨部重視高雄，高雄黨部完全沒有資源，除了選市長，還得輔選35位提名議員、數百位里長，「我不要求滿漢全席，但一定要有一碗滷肉飯！」

有網友在PTT發文，並指出國民黨每次大選喊決戰中台灣是最愚蠢的戰略，中南部直搗南方首都高雄才是最上策。該網友指出，連勝文已敗選台北市長，但卻幫柯文哲轉向「兩岸一家親」的正道，連家塞翁失馬，卻是台灣之福。連勝文要再撥亂反正，應該南下親征高雄。

該網友說連勝文南下選高雄市長有助提振南部藍營基層士氣，累積藍營在南部的政治能量，志在重掌黨兵符，再次以「敗選」之深藍哀兵士氣累積「黨主席」聲望，代表青壯世代選上黨主席輕鬆入主黨中央，穿梭兩岸。

對此，網友則表示「如果連勝文願意去選艱困高雄 他的形象會改觀」、「合併前的高市才有可能 合併後的根本沒戲」、「去台南比較好吧 至少有點關聯」、「高雄出生，雄中畢業的落選立委選高雄市長，kmt才有活路」。

(中時電子報)

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