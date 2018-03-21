MLB》史上最猛打線 A-Rod：洋基今年可破紀錄

2018年03月21日 10:32 中時電子報 盧品青

去年飲恨於美聯冠軍戰的洋基，今年撤換總教練、補進國聯全壘打王史坦頓(Giancarlo Stanton)，與陣中的美聯全壘打王賈吉(Aaron Judge)雙劍合璧，前洋基球星A-Rod(Alex Rodriguez)驚呼從沒看過這麼強的打線。

回任洋基特別顧問的A-Rod說：「很開心回來之後又看到這麼多猛將，洋基今年的進攻可能會破紀錄。」去年史坦頓敲出59轟，賈吉52轟，加上桑契斯(Gary Sanchez)的33轟、桂格瑞斯(Didi Gregorius)的25轟，隊伍3人超過30轟，4人合計169轟。

其實A-Rod不是第一次看到這麼強的打線，早在21年前，他21歲的時候就看過了，那就是1997年的水手隊，他們創下大聯盟史上單季最多轟的紀錄。

當年的水手先發9個棒次都超過10轟，全隊高達264轟。全壘打王小葛瑞菲(Ken Griffey)包辦56支，波納(Jay Buhner)有40支、索蘭托(Paul Sorrento)有31支，隊伍有3人超過30轟。當年A-Rod也貢獻了23轟。

洋基隊史的紀錄是2012年的245轟，以葛蘭德生(Curtis Granderson)的43支居首，坎諾(Robinson Cano)的33支居次，塔謝拉(Mark Teixeira)、史威瑟(Nick Swisher)皆貢獻24支，A-Rod也有18轟，該年亦是9個棒次都超過10轟。

至於討厭洋基的球迷也不忘譏諷：「全壘打不一定會破紀錄，但是三振肯定會破紀錄。」

(中時電子報)