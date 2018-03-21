勤洗手防治腸病毒 嘉縣本周六辦親子洗手比賽

2018年03月21日 10:35 中時 張伊珊

除依照「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟把手洗乾淨外，衛生局還會派員使用試劑，以科學方式檢測手中細菌殘留量。（張伊珊翻攝）

每年4月是腸病毒流行期，目前國內仍未研發出預防疫苗，因此養成勤洗手習慣及正確洗手方法，則為降低腸病毒傳染風險的不二法門。嘉義縣政府衛生局按往例，將於本周六上午在水上鄉衛生所旁廣場，舉辦親子洗手比賽，藉以建立民眾正確勤洗手防疫觀念。

疾病管制科科長李昭瑢表示，本年度至3月20號，嘉義縣轄內教托育機構，因發生疱疹性咽峽炎及手口足症等病例，而陸續停課者累計有18個班級，目前均尚有3班停課，面對腸病毒流行季來臨，不管大人、小孩都應落實正確洗手習慣。

除藉由洗手比賽建立防疫觀念外，衛生局也會定期查核各級學校洗手設備，包含有無放置肥皂或洗手乳、洗手台高度是否符合學童等項目，李昭瑢說由於腸病毒傳染力極強，她特別提醒教師，若發現學童有咳嗽症狀，請務必戴上口罩，避免傳染他人。

在幼兒園任教多年的教師蔡瑾靜指出，針對剛入學的新生，她通常先以繪本故事與影片等，啟發孩子洗手動機，再依「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟操作，循序漸進養成正確洗手方式及習慣，另每天下課後需用漂白水進行環境消毒，防治傳染病。

依疾病管制署腸病毒疫情監測資料顯示，去年腸病毒D68型併發重症的病例較多，嘉義長庚醫院兒童內科主任黃瀛賢表示，D68不像一般腸病毒型別，會發生疱疹性咽峽炎及手口足症，反而以發燒、食慾差或驚嚇反射為主，他建議若家中有3歲以下首次發燒的幼童，家長應盡速找兒科醫師就診，進行初步檢查及相關評估。

(中時)