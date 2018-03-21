陳菊：台灣不能完全仰賴美國 蔡總統有期待但不能依賴

2018年03月21日 11:08 中時 江靜玲

高雄市長陳菊今天在華府表示，台灣雖小，卻可以在亞洲扮演很大的角色。她不諱言，台灣人民對美國有若干期待，指出蔡英文總統也知道，「我們有期待但不能有依賴。」；台灣要在經濟和國防自衛能力上自我加強，「民主不是天上掉下來的禮物」。

應華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）邀請，陳菊今天以「我的4000天與40年：台灣的民主之路」為題，透過個人經驗分享台灣民主奮鬥歷程。

陳菊表示，台灣價值，就是新亞洲價值；台灣雖小，卻可在亞洲扮演很大的角色。她期待台灣成為亞洲的安定力量，呼籲美台攜手合作，共同以自由民主理念捍衛印太地區與全球的和平。

對於CSIS專家葛來儀詢問，台灣人在中國大陸日漸強大下，是否憂心美國對台灣的支持會削弱?對美國繼續支持台灣民主自由，是否有足夠的信心時，陳菊則表示，台灣人民追求台灣的主權和自由民主的普世價值；台灣不能完全仰賴美國，台灣必須自己有能力、實力，才能捍衛台灣自己生活的方式，台灣人民的價值。

陳菊不諱言，台灣人民對美國有若干期待，「但蔡英文總統也知道，我們有期待但不能有依賴。」

陳菊說，台灣要在經濟和國防自衛能力上自我加強。她強調，民主不是天上掉下來的禮物，是台灣很多代人努力的成果，「期待有共同民主價值的美國和國際給台灣更多空間和合作」、「不要讓台灣孤單」。

陳菊生動以個人生命故事標記台灣民主發展的歷程，從看禁書、評論政治都可能在台灣成為政治犯，到現今台灣人有各種選舉，進而選出女總統、女市長、女議長與4成國會議員都是女性，說明台灣社會現今完全的言論自由。 陳菊強調，自由民主是台灣最珍貴的資產，更是連結亞洲、獻給國際最強大的價值。

(中時)