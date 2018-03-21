買多省愈多！美一次要買兩艘福特級超航母

美國海軍打算一次採購兩艘福特級航母，來壓低價格，圖為一架F/A-18F美國海軍F/A-18F超級大黃蜂戰機降落美國超級核航母「福特」號的畫面。（美國海軍）

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中時電子報

由於預算一再追加，美國「福特」級航母首艦「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）耗資高達130億美元（近4,000億台幣）。而美國海軍希望，能藉由一次再採購兩艘10萬噸「福特」級（Gerald R. Ford-class）航母，以省下大筆經費。

據《國家利益》（The National Interest）網20日報導。美國海軍已向亨廷頓英戈爾斯工業公司（Huntington Ingalls Industries）提出CVN-80與CVN 81兩艘超級航母的需求建議書（Request For Proposal ，RFP），以達成提高戰力與性能，但降低費用的目標。

美國海軍研發與採購助理部長戈伊茲（James F. Geurts）19日在聲明中說，造船廠與政府必須證明，能節省大幅經費，而一次採購兩艘航母的合約也取決於這點。

過去幾個月來，美國海軍海上系統司令部（Naval Sea Systems Command）不斷與承包商協商，以估算一次買兩艘航母究竟能省多少錢。

由於經費節省不具追溯性，已服役的「福特」號，還有正在打造的「甘迺迪」號（USS John F. Kennedy，CVN-79）航母都不適用。但在新合約機制的協助下，未來的「企業」號（USSEnterprise ，CVN-80）航母，還有尚未命名的CVN-81都有降價的機會。

(中時電子報)

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文章來源：The Navy Wants 2 New Aircraft Carriers (But There's A Big Catch)

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