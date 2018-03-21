台灣受邀出席WHA 陳時中 ：機會不大 但努力到底

2018年03月21日 10:52 中時 魏怡嘉

今年世界衛生大會（WHA）將於五月下旬在日內瓦舉行，我國無法出席將成常態？衛福部長陳時中表示，今年情勢的確險峻，機會不大，但即便沒有邀請函，更要前往，讓台灣的聲音在國際發聲，台灣參與WHA，WHA也需要台灣，台灣不會放棄，將努力到最後一刻。

另台灣醫學生聯合會去年底接獲世界醫學生聯盟（IFMSA）通知，因世界衛生組織（WHO）要求，必須在官網將國籍由，「Taiwan」改為「Taiwan,China」，台灣醫學生聯合會表達無法接受；陳時中表示，衛秘書處這樣的做法非常不適宜，尤其世衛今年自詡要推動全面健康覆蓋率，但對相關健康組織用政治力量打壓，「我認為這是不對的」，將會持續抗議。

衛福部今赴立法院衛環委員會進行業務報告，立委陳宜民表示，今年台灣參與WHA衛福部知道情勢險峻，但卻看不到任何突破策略，衛福部國際合作處一年編500~600萬用於WHA，不是每年5月都到WHA去大拜拜，應要讓WHA知道台灣的醫療成功經驗，包括健保及疾病防治等。另前年他隨前部長林奏延赴WHA，為響應WHA倡議的Global Surgery（全球外科）計畫，林前部長當時即表示，為加強台灣參加WHA的專業性，未來WHA訪問團將官員去一半、專家去一半。陳時中則回應，目前訪問團名單尚未確定。

接著陳宜民話鋒一轉指，世界衛生組織肝炎防治計畫，2030年要根絕C肝，但衛福部的國家型肝炎防治計畫迄今尚未報到行政院，而在C肝治療上，今年健保署編列48億元、治療16000人，台灣有80萬的C肝病患，以這樣的速度要到2068年台灣的C肝才能根治，足足晚了WHO 38年，衛福部設的C肝辦公室也完全沒有功能，衛福部應要儘速提出國家型肝炎防治計畫。

(中時)