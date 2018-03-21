可打下無人機 美軍將在F-15戰機上測試雷射炮

2018年03月21日 10:55 中時電子報 李靖棠

據英國每日郵報（Daily Mail）報導，美國五角大廈（The Pentagon）宣布，將從今年夏季開始，首先在麾下F-15戰機（F-15 Eagle）上測試雷射武器。這款由洛克希德馬丁（Lockheed Martin）研發、耗資2,600萬美元（約7.58億台幣）的「盾牌」項目（SHiELD, Self-protect High Energy Laser Demonstrator），將能射出50千瓦能量的雷射，將週邊的無人機或導彈摧毀。

由麥道（McDonnell Douglas）公司得標，沿襲先前F-4「幽靈」（F-4 Phantom II）與F-14「雄貓」戰機（F-14 "Tomcat" Fighter）的設計經驗，於1972年首次試飛、2年後交付服役。除了美軍外，F-15戰機亦出口至日本、以色列、韓國、新加坡與沙烏地等國。

美軍將著手在F-15戰機上測試新一代雷射武器。（圖/波音官網）

至今仍是多國空軍主要戰力之一。有單/雙座兩類，極速可達2.5馬赫、最多可搭載3個副油箱，最大航程約為3100浬。可掛載7,300公斤的武器，包含AIM-9響尾蛇飛彈、AIM-120先進中程空對空飛彈，甚至是核子彈頭。

裝載於美國海軍龐塞號船塢登陸艦上的雷射炮。（圖/美國海軍）

美國空軍科技工程處副處長史丹利（Jeff Stanley）表示，「雷射武器的實戰測試，將於明年夏季啟動。畢竟仍有不少挑戰需要我們處理，包含武器的重量、尺寸和威力，加上目前飛行員只能透過肉眼瞄準來使用雷射炮。如果試驗與調校順利，我們希望最快2020年前能裝載使用。」

不只有空軍引入雷射概念，海軍也投入1.5億美元（約4.37億台幣）經費，預計在阿利伯克級驅逐艦（Arleigh Burke class destroyer）上裝載，能發射150千瓦的雷射炮，作為驅逐艦上新型防衛武器之一。

(中時電子報)