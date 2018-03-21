中市府法律行動專車上梨山 免費法律諮詢服務

2018年03月21日 11:06 中時 盧金足

台中市政府假日便民服務「法律行動專車2.0」繼今年2月前進梨山，獲得地方民眾熱烈反應後，市府3月24日上午8時至11時將再前往和平區福壽山農場會議室，由法制局同仁與台中律師公會律師葉雅婷共同接受民眾法律諮詢及受理民眾消費爭議、訴願、國賠等案件的申請，歡迎多加利用。

為照顧偏遠地區、弱勢及少數族群民眾的需求，使法律資源深入偏鄉，普及法治理念，市府自104年起開辦法律行動專車，廣受民眾好評，今年起配合民眾下班時間，推出「法律行動專車2.0」，調整假日提供法律諮詢服務，讓平日上班的民眾有機會使用市府資源。

法制局長吳梓生表示，今年2月的法律行動專車前往梨山里，瞭解原住民遭遇的土地產權、強制執行、國民住宅、土地租賃契約等問題，站在第一線提供原住民法律諮詢，市府將繼續推動法律行動專車到和平區各里。

法制局表示，法律行動專車提供諮詢服務的葉雅婷律師，曾擔任政府機關法制人員，也是法律扶助基金會的法律扶助律師，律師經驗及機關行政歷練豐富，擅長辦理民法、刑法、商事法、國家賠償法、訴願、行政訴訟、政府採購法、水利法規、文化法規等案件，持續秉持公益服務熱忱，共同提供法律諮詢服務。

為了鼓勵民眾對於法律行動專車的了解及參與，推動普及法律常識，凡現場進行相關諮詢者，即可獲贈精美宣導品一份(數量有限，發完為止)。

今年度和平區另2個場次法律服務地點及時間分別為：

（一） 和平區三叉坑真耶穌自由教會：5月26日上午10時至下午4時；

（二） 和平區南勢長老教會：7月28日上午10時至下午4時。

(中時)