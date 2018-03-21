政大徵選新校長報名延至4月30日 遴委會首度主動邀請參選

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旺報

政大校長遴選委員會對外公告徵求新任校長參選人，20日新聞稿表示，歡迎國內外符合資格、具理念與能力者在4月30日下午5點前向遴委會報名。遴委會表示，除自行投件，此次校長遴選更由遴選委員會主動邀請參選，是本次遴選亮點。

政大校長遴選委員會由國際事務學院兼任教授李登科召集，3月8日召開第2次會議，確認英文版公告啟事及資料表，並決議延長公告時間至4月30日。遴委會發言人、傳播學院院長林元輝表示，主動邀請參選，以擴大參選人來源，是本屆政大校長遴選作業的突破點，也是開全國頂尖大學先河。1月29日第一次遴委會會議中，確定落實主動邀請參選精神，3月8日第二次會議才決議名單。為爭取籌備邀請的時間，也給獲邀者有時間瞭解政大，以決定是否參選，因此延長公告時間，由原訂4月16日延長至4月30日。

根據教育人員任用條例第10條規定，校長參選人應具備中央研究院院士、教授或曾任相當教授的教學、學術研究工作等其中一資格，並曾任學校、政府機關（構）或其他公民營事業機構主管職務合計3年以上，且就任前未滿65歲者。

林元輝表示，除自行參選或遴委會主動邀請參選，也接受政大專任教授、副教授、助理教授、研究員、副研究員、助理研究員10人以上連署推薦，校外教授、副教授或研究員、副研究員15人以上連署推薦，或校友20人以上連署，各得推薦1人。

依據遴委會訂定工作時程，預定5月7日召開第3次校長遴選委員會會議，審查校長參選人法定資格，並討論公聽會辦理方式、行使同意權事宜等；5月19日召開第4次會議，邀請符合法定資格的校長參選人到會訪談，並推薦符合資格校長候選人至少5人。如通過法定資格審查的參選人未達5人，則應全數推薦為校長候選人。此期程得依遴選作業實際需要調整。詳參政大首頁「校長遴選專區」。

(旺報)

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