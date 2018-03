英國鷹式教練機在民眾眼前墜毀 指揮官熱血這樣說

2018年03月21日 11:01 中時電子報 喻華德

一架英國皇家空軍(RAF)紅箭特技小組所屬的鷹式教練機,20日在威爾斯西北方安格爾西島(Anglesey)的瓦利空軍基地(RAF Valley)附近墜毀,飛行員安全跳傘逃生,已送往醫院治療,工程師不幸殉職。

據BBC報導,目擊證人在飛機墜毀並成為一團火焰之前,只有看到一人跳傘逃生。當地時間13時30分(中原標準時間21時30分)皇家空軍派出一架救護直升機(air ambulance),稍後證實飛航工程師已經死亡。

皇家空軍指揮官席勒上將(Air Chief Marshal Sir Stephen Hillier)說:「記住我們永不將這些同胞為國服務時所承受的風險視為理所當然」。("reminder that we must never take for granted the risks our people take in the service of our country".)

英國首相梅伊表示:「我的思念與發生這起不幸事件的這位飛行員和紅箭小組在一起。」

當飛機從頭頂上飛過時,18歲的威廉斯(Sian Rebecca Williams)正在羅斯奈格爾(Rhosneigr)火車站。她說:「紅箭小組很少飛到這邊,我心想『哇,飛機出來了』」。「據我所記得,飛機飛了一個筋斗(loop)並飛往跑道看起來像是準備降落」。「我看到一副降落傘打開,然後飛機撞擊跑道粉碎並發出巨大聲響」。「然後以耀眼的橘色燃燒並且四處都是煙霧」。

52歲在安格爾西高爾夫球俱樂部附近工作的威爾森(Anne Wilson)目擊事發後的情況。「飛機以很陡的角度飛來,並看到飛行員跳傘,但當他們跳傘時距離地面高度不高」。

紅箭小組是英國皇家空軍聞名世界的特技小組,使用特殊的鷹式快速噴射機表演特技和具有危險性的科目。據了解這組人員前往瓦利基地進行例行性的鷹式模擬機訓練,大約一個月一次。瓦利空軍基地大約有1,500人,包含軍人、平民僱員和承包商。

