陳明通不回答「陳教授」問題 唐德明諷：卸責新典範

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旺報

新上任的陸委會主委陳明通，20日在立院答詢時，不斷重覆「陳主委沒辦法回答陳教授的問題」、「現在只對陳主委的角色負責」回應立委質詢。國民黨文傳會副主委唐德明21日諷刺，陳明通的跳針式回答，顯然幫民進黨政府建立「卸責新典範」，「立功之大，絕對夠資格稱為蔡政府的新戰將。」

唐德明稱，這樣子的官員，果然適合在民進黨政府內做兩岸工作，「因為民進黨過去用騙術騙得政權，一旦騙不下去想轉彎了，還真必須得有一位臉皮比城牆還厚的官員，才能面對大陸順利地轉彎啊！」

他表示，「從此之後，民進黨執政就可以光明正大的髮夾彎，也可以毫無顧忌地亂開支票然後再跳票，反正今天的我不必為昨天的我負責，現在的執政黨不必為過去在野時的言行負責。」

唐德明舉例，就像蔡英文「候選人」說過十年不漲電價，但話才說出口兩年而已，現在就要漲電價了，若照陳明通的邏輯，蔡總統不必為蔡候選人的言行負責，這樣一句話就可以輕鬆過關，台灣人民的苦只能往肚子裡吞了。

唐德明諷刺說，「陳大主委昨天的回答告訴我們，有心從政做官的人，現在可以開始用力的找關係抱大腿了，愈激烈脫線、但有助於升官發財的事情，就愈要用力做，因為陳大主委告訴我們，只要做了大官之後，以前的言行統統都可以不用負責了。」

(旺報)

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