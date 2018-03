新書揭密：小三鬥成正宮 英女王也沒招

2018年03月21日 11:13 中時電子報 蔡萱

英國王儲查爾斯王子和「最強小三」康瓦爾公爵夫人卡蜜拉過去的偷情史人盡皆知,去年相繼流出黛妃生前的錄音檔中,也透露出她當時作為正宮的背後辛酸,讓查爾斯王子夫妻再次受到外界的撻伐。如今最新的傳記中也曝露,就連英國女王當時都十分不喜歡卡蜜拉,甚至罵她是「惡毒的女人」,更是在多場重要活動上,直接把她當作是透明人。

英國頂尖的私家偵探作家鮑爾(Tom Bower)近日推出新書《叛逆王子:查爾斯王儲的權力、激情及反抗》(Rebel Prince: The Power, Passion and Defiance of Prince Charles)中,直指查爾斯王子為讓卡蜜拉從小三晉升正宮耗盡心力,不過始終無法改善英國女王伊莉莎白二世對卡蜜拉的不滿。

新書中表示查爾斯王子深知若是沒得到母親伊莉莎白女王的首肯,儘管他和卡蜜拉的偷情史已經眾所皆知,兩人仍無法正大光明的在一起,所以查爾斯處心積慮地安排母親和卡蜜拉見面,就連女王的妹妹瑪嘉烈公主也為查爾斯說情,但是女王仍表示:「就是不想見卡蜜拉,甚至連談都不想談到卡蜜拉」。

眼見多次安排愛人和母親相見都不成,查爾斯找了一天在巴爾莫勒爾堡(Balmoral)與女王攤牌。女王說得很清楚,她不會姑息兒子偷吃卡蜜拉的離譜行徑,也不會原諒卡蜜拉不願放過查爾斯,以致查爾斯無法修補他與黛妃的婚姻。女王甚至還直呼卡蜜拉是「惡毒的女人」,不想與她有任何關係。

查爾斯王子和卡蜜拉。(圖/美聯社)

女王沒想到的是自己話都說得那麼明白了,查爾斯應該是不會在她仍活著時娶卡蜜拉進皇室。但查爾斯依然執意在2005年向卡蜜拉求婚,沒招的女王也只能氣得拒絕讓卡蜜拉出席任何皇室典禮、活動。

在查理斯及卡蜜拉的婚禮上,女王仍然不肯叫卡蜜拉的名字,甚至在整場婚宴派對上一句話也沒跟她說,儼然把她當成是透明人。

查理斯的官邸克拉倫斯別墅則是駁斥這本新書的內容,查爾斯的律師也表示該書作者鮑爾的消息來源是不可信的。

