新書揭密：小三鬥成正宮 英女王也沒招

英國女王、查爾斯王子和卡蜜拉上周一起出席活動。(圖/美聯社)

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中時電子報

英國王儲查爾斯王子和「最強小三」康瓦爾公爵夫人卡蜜拉過去的偷情史人盡皆知，去年相繼流出黛妃生前的錄音檔中，也透露出她當時作為正宮的背後辛酸，讓查爾斯王子夫妻再次受到外界的撻伐。如今最新的傳記中也曝露，就連英國女王當時都十分不喜歡卡蜜拉，甚至罵她是「惡毒的女人」，更是在多場重要活動上，直接把她當作是透明人。

英國頂尖的私家偵探作家鮑爾（Tom Bower）近日推出新書《叛逆王子：查爾斯王儲的權力、激情及反抗》（Rebel Prince: The Power, Passion and Defiance of Prince Charles）中，直指查爾斯王子為讓卡蜜拉從小三晉升正宮耗盡心力，不過始終無法改善英國女王伊莉莎白二世對卡蜜拉的不滿。

新書中表示查爾斯王子深知若是沒得到母親伊莉莎白女王的首肯，儘管他和卡蜜拉的偷情史已經眾所皆知，兩人仍無法正大光明的在一起，所以查爾斯處心積慮地安排母親和卡蜜拉見面，就連女王的妹妹瑪嘉烈公主也為查爾斯說情，但是女王仍表示：「就是不想見卡蜜拉，甚至連談都不想談到卡蜜拉」。

眼見多次安排愛人和母親相見都不成，查爾斯找了一天在巴爾莫勒爾堡（Balmoral）與女王攤牌。女王說得很清楚，她不會姑息兒子偷吃卡蜜拉的離譜行徑，也不會原諒卡蜜拉不願放過查爾斯，以致查爾斯無法修補他與黛妃的婚姻。女王甚至還直呼卡蜜拉是「惡毒的女人」，不想與她有任何關係。

查爾斯王子和卡蜜拉。(圖/美聯社)
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女王沒想到的是自己話都說得那麼明白了，查爾斯應該是不會在她仍活著時娶卡蜜拉進皇室。但查爾斯依然執意在2005年向卡蜜拉求婚，沒招的女王也只能氣得拒絕讓卡蜜拉出席任何皇室典禮、活動。

在查理斯及卡蜜拉的婚禮上，女王仍然不肯叫卡蜜拉的名字，甚至在整場婚宴派對上一句話也沒跟她說，儼然把她當成是透明人。

查理斯的官邸克拉倫斯別墅則是駁斥這本新書的內容，查爾斯的律師也表示該書作者鮑爾的消息來源是不可信的。

(中時電子報)

文章來源：The Queen’s Cold War against Camilla: Weeks before Charles married, the Queen cut Camilla out of ceremonies and dinners. And the final insult? As TOM BOWER reveals she didn't even talk to her at her own wedding party!

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