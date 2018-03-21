高鐵TGo會員破50萬 推75折星光票

2018年03月21日 11:54 工商 陳昱光

台灣高鐵「TGo」會員註冊申請人數突破50萬，高鐵特別推出「TGo會員限定 星光列車75折」活動，自4月18日至5月31日（疏運期除外），凡TGo會員搭乘平日（週一至週四）始發站發車時間為晚上9點以後的列車，即可享受標準車廂對號座全票75折優惠，明（22）日開放預購。

「高鐵會員TGo」服務自去年10月26日推出以來，累積註冊申請會員數已超過50萬人。高鐵表示，購買「星光列車75折優惠」的TGo會員，必須透過「高鐵會員TGo」網站或「台灣高鐵」App的會員專區，登入後至「兌換專區」，選擇「星光列車75折」優惠方案，即可購買優惠車票，並需立即完成交易付款。

活動期間內適用「星光列車75折優惠」班次達300班，4月18日起車票，3月22日起即可預購，購票金額同樣可累積點數。

TGo會員購票乘車，每消費20元即可累積1點，累積至500點以上即可兌換或折抵高鐵車票，另可享受會員生日禮、指定車次優惠、嚴選店家優惠等會員專屬好康。

高鐵指出，年滿18歲的民眾，憑身分證字號及有效電子郵件信箱，透過「高鐵會員TGo」網站或「台灣高鐵」App，就能免費成為TGo會員。TGo會員只要於購票前事先輸入會員帳號（身分證字號或會員卡號），且乘車進出站記錄完整、無退票記錄，即可累積「高鐵會員TGo」點數。

(工商)