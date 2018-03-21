不敢反對深澳電廠？柯P挨批滿腦子想選票

2018年03月21日 11:31 中時 陳燕珩

北市議員王鴻薇不滿，北市環保局明明建議退回深澳電廠環差報告，市長柯文哲卻不敢反對，竟還說「who knows？」（陳燕珩攝）

環保署通過深澳電廠環境差異評估，引發各界議論。市議員王鴻薇指出，北市環保局在審查意見中明確表達反對，認為將影響環境品質，但台北市長柯文哲受訪時卻不敢捍衛專業，畏畏縮縮不敢表態，怕得罪民進黨。她痛批柯，根本是為政治選票考量，犧牲市民健康。

王鴻薇指出，深澳電廠環差通過對各地環境影響很大，不僅新北市長朱立倫跳出來反對，連民進黨宜蘭縣代理縣長陳金德也稱不接受這份報告；但柯文哲回應時卻顧左右而言他，聲稱要回歸專業討論面，否則問支持或反對，「who knows？」盡說些似是而非的話。

王鴻薇強調，北市環保局上周明明有派局長、副局長參加審查會議，審查意見明確指出，新建燃煤電廠將使空氣品質惡化，還提到該案影響全台4成以上人口，卻未進行健康風險評估，多次主張應提出替代方案，重新辦理環評，否則通過這分環差報告，明顯有違法之虞。

她不解，北市環保局已主張應退回環差報告，柯文哲竟還說「who knows？」擺明在「練肖話」，腦子裝的不是局處的專業建議，而是民進黨市長選戰是否禮讓。她要求柯挺身而出，為市民健康著想，明達表達市府立場，否定深澳電廠，不要躲起來。

市議員擬參選人張斯綱則說，柯文哲作為醫生本應超越藍綠，但碰到政治力專業就停電了，這是不負責任的表現。據他了解，新北市有針對深澳電廠成立專案小組，提出實質的評估數據，才能與中央抗衡，但北市似乎沒有，建議市府比照辦理，守護市民健康。

記者會原安排環保局官員出面說明，不料對方臨時「落跑」，未出席會議，電話也不通；北市府發言人劉奕霆說，柯市長已明確表達專業問題要專業解決，到底台灣缺電問題多嚴重，政府須講清楚，才有辦法做判斷，否則不會盲目地支持或反對。

(中時)