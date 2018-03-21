調查局破獲染病鴨製動物血清 為國內首宗

2018年03月21日 12:26 中時 馬瑞君

中南部地區養禽場近年來感染禽流感疫情頻傳，且動物用偽藥使用漸趨氾濫，雲林地檢署指揮中部機動站經過數月蒐證，破獲國內首宗以染病鴨隻製動物血清偽藥案，檢調調查發北部一屠宰場張姓負責人利用屠宰場可宰殺染病禽類取用血液之便，違法製造動物用血清偽藥，再販售給養禽場施打，銷售金額上億元，不法獲利初估2000餘萬元，訊後8人羈押獲准、3人交保。

中機站指出，歷經數月蒐證及與主管機關農委會防檢局進行多次研析，查出張姓屠宰場負責人涉案重大，由其違法製造動物用血清偽藥後，並將血清偽藥交由雲林江姓縣民等注射隊人員，為雲林、嘉義、南投、彰化等地區養禽場飼養之禽鳥施打注射。

雲林地檢署認為時機成熟後，指揮中機站、桃園市調查處、雲林縣調查站、農委會防檢局、雲林縣防疫所、彰化縣動物防疫所、雲林縣警察局台西分局、斗南分局、彰化縣警局北斗分局等單位組成專案組，從本月15日起，由專案組動員近百名人力，同步搜索北、中、南製造、儲存動物用血清偽藥計12處所。

檢調同時緝獲藏身於雲林地區民宅內製造動物用血清偽藥之上游工廠及儲放血清倉庫，專案組人員抵達工廠現場後，發現該等製作血清工廠現場殘破不堪、血水橫溢。

由於其製作血清的得病禽類，均患有多樣病症，甚至部分禽類患有腫瘤等疾病，當場查獲製造偽藥機具一批、相關血水原料及500餘瓶動物用血清偽藥，每瓶約可供1000隻禽類施打。

檢調查出，張男涉嫌自去年7月間迄今，違法施打血清偽藥鴨隻已高達50萬餘隻，銷售金額達上億元，不法獲利初估2000餘萬元。訊後，8人聲押獲准、3人交保，並將擴大追查相關動物用偽藥不法集團。

(中時)