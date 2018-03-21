MLB》大谷第3安出爐 美媒：嚴酷的春訓

2018年03月21日 11:33 中時電子報 盧品青

春訓陷入困境的大谷翔平終於擊出安打，而且是在對戰響尾蛇的大聯盟級春訓比賽。他擔任第8棒指定打擊，4打數有1安，於第6局敲出平飛安打。大谷是全隊唯一沒有被換下的打者，顯然天使要給他更多機會調整。

這支安打是在響尾蛇小聯盟左投普謝(Colin Poche)手中敲出，普謝其實還沒上過大聯盟。美國《雅虎體育》直言大谷的這段春訓旅程非常嚴酷。

如果扣掉B級比賽(B Game)，大谷在大聯盟等級的熱身賽只投2.2局就被打了9分(責失8分)，自責分率高達27.0。打擊方面是28打數僅有3支安打，打擊率略升至0.107。

大谷要站穩大聯盟，要緊的還是他的投球，雖然春訓被打得很慘，但是他的三振能力驚人，控球也還令人滿意，一般預估今年可以拿到10勝。

大谷在日職曾飆出時速165公里的大火球(時速102.5英里)，向來把球速當成投手名片的大聯盟垂涎不已。不過他到美國之後，最快直球停在時速98英里(157.7公里)，雖然非常快，但沒有投出大家期望的3位數。

儘管大谷投打的表現都很差，但天使球團還能接受，畢竟這只是春訓。就算到例行賽對大谷的打擊有疑慮，老將普侯斯(Albert Pujols)隨時可以改回指定打擊，等大谷上陣時再讓普砲去守備一壘。

(中時電子報)