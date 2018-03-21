立法院杜絕「雙薪肥貓」 教育部卻開海外後門

全國教師工會總聯合會理事長張旭政（如圖）21日質疑教育部大開後門，利用訂定「公立學校教職員退休資遣撫卹條例施行細則」，越權母法明文禁止的雙薪肥貓，對海外台校的師資「大開後門」，未來恐有不少退休公教老師跑到海外台校爽當雙薪肥貓。（張鎧乙攝）

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全教總理事長張旭政今天指控教育部為「雙薪肥貓」開海外後門。（林志成攝）

立法院推動年改明確杜絕「雙薪肥貓」，但教育部卻開後門，引發爭議。全國教師工會總聯合會今天表示，教育部近日研擬「公立學校教職員退休資遣撫卹條例施行細則」，從台灣公立學校退休的教師，仍可到政府出資或捐助的海外私校任教，違反公平正義。

依立法院通過《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，公立學校老師退休後，若轉到私立學校任職，每月支領薪酬總額若超過法定基本工資，就要停領月退休金。

不過教育部近日研擬「公立學校教職員退休資遣撫卹條例施行細則」，對於「私立學校」定義，原先版本是「依私立學校法規定，經主管機關許可設立之各級、各類私立學校」，但最後通過的版本卻是「依私立學校法規定，經主管機關許可設立之國內各級、各類私立學校」，也就是將海外或大陸台校排除在外。

全教總理事長張旭政表示，教育部自行將「私立學校」限定在「國內」，刻意排除海外私校的作法，不但與母法規定不符，更是明顯為「雙薪肥貓」開後門，未來恐有不少退休公教人員跑到海外學校爽領雙薪。

張旭政說，現在台灣年輕教師若願意到海外台校任教，教育部都有機票或生活費補助，如果這樣仍無法解決海外台校師資問題，那就再提高補助，增加誘因。國內年輕人現在有相當高比例有到海外工作的想法，只要教育部及海外台校能提出更好的待遇，一定可以吸引到人去任教，不一定要靠退休老師過去。

教育部人事處專門委員曾逸群表示，目前在越南、馬來西亞、新加坡、印尼及大陸等共有8所台校，他們招募教師不易，國內退休教師過去的占15％，是海外台校不可或缺的安定力量。

曾逸群說，讓國內公校退休老師可以到海外台校任教，並不會影響國內年輕人的就業機會，也符合「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」的立法精神。教育部訂的施行細則，預計在7月1日前公告實施。

(中時)

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