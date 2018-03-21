深澳電廠案爭議 環保署、經濟部互嗆

經長沈榮津（左）與環保署副署長詹順貴（右）一同出席立院經委會專案報告，深澳電廠爭議再度成為焦點。(陳鷖人攝)

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深澳燃煤電廠環差案通過，引發部會間交火，環保署副署長詹順貴今（21日）向立院經委會請假，並接受周玉蔻「蔻蔻早餐」專訪時再度砲轟經濟部。

詹順貴認為，經濟部、能源局、台電都應該為對外說明清楚未來能源配比路徑圖，他點名能源局長林全能說若缺少深澳電廠會2025年備用容量率將不足法定15％，不過少了深澳電廠備用容量率達到14.9％，有必要為0.1％備用容量率花費千萬蓋深澳電廠嗎？

對此，經長沈榮津表示，了解詹順貴很辛苦、承受很多壓力，執政團隊要一同努力。

能源局長林全能16日曾指出，目前推估2025年加入深澳電廠後，備用容量率可以到16.3％，若深澳電廠未能如期商轉，備用容量率將出現1.4％至1.5％缺口。

詹順貴也在節目中呼籲經濟部要對外說明清楚深澳電廠定位、重要性。

值得注意的是，在詹順貴接受專訪時，今早立院經委會也有安排經濟部、環保署專案報告，環保署僅派環保署綜合計畫處長劉宗勇出席立院經委會專案報告，引發召委廖國棟不滿，一度宣布休息，等詹順貴出席再來開會。待詹順貴來到經委會後，會議才繼續進行。

會議繼續後，多位立委也替詹順貴抱不平，要求經濟部說明清楚。

沈榮津也強調，現在深澳規劃興建兩部60萬瓩機組，可以挹注約4％備轉率，對電力調度、供電穩定扮演重要角色，深澳電廠有必要性，不只是備用容量1％的問題。

沈榮津指出，產業界也一直在看我國電力供應是否穩定，深澳電廠扮演重要角色。

(工商)

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