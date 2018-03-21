台灣人為何比輸印度同事？洪雪珍：因為不懂「73855」

2018年03月21日 11:54 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

許多上班族在職場上面臨這樣的困境，「明明自己能力強，為什麼表達不出來？」職場專家、作家洪雪珍認為，台灣人不愛表達、不敢表達，與其歸咎社會文化或家庭教養因素，不如打破「必須說得完美」的心結。她建議，擅用「73855」這組數字，很快就可抓住老闆的心。

洪雪珍在臉書貼文提到，有一位定居美國三十年的同學抱怨，辦公室的印度籍同事敢講很愛秀，雖然大家相處得不錯，但加薪總輪不到她頭上。最後她下了一個結論，「誰教他們英語比我們強…」。洪雪珍卻對這樣的說法不以為然。

她說，同學去美國三十年，比住在台灣還久，英文會輸給他們嗎？真正問題的核心是，台灣人輸的未必是語言能力，更多是輸在表達能力，這表達能力包括使用的表達工具，以及對於表達的認識。

為何印度同事能勝出？洪雪珍分析，其實有兩個理由，其一他與時俱進，擁有使用更高階影音軟體的技能；其二他抓得住老闆的心理，投其所好。當老闆要求做提案時，他們不是用word檔寫報告，也不用ppt檔做簡報，他們竟然大費周章拍了一支影片，動態畫面加上聲光效果，生動活潑，一下子把大家全比了下去。

因為老闆都是一個樣，能看影片就不看圖片，能看圖片就不看文字。也就是說，在溝通表達上，這名同事掌握到一個重點：怎麼說。這個觀念，很多人不知道！在溝通表達上，重要的不是說什麼，而是怎麼說，說話的方法遠比內容更具有關鍵性的影響力。

洪雪珍指出，柏克萊大學心理學教授亞伯特．馬伯藍比（Albert Mebrabian）研究出這個「73855」定律，他指出，當你在說話時，給别人的觀感，只有7％取決於說話的內容，38％在於說話時的口氣、手勢等肢體語言，卻有55％來自你外表給人的感受。

有一位年輕朋友告訴洪雪珍，聽她建議後才恍然大悟，一直以來他都被「必須說得完美」這個心理障礙給嚴重耽誤了。他總是拼了命花時間與力氣在琢磨內容，因此不斷錯失一個一個有效表達的機會。

洪雪珍提醒上班族，想通這個道理，不用多久，你就會驚訝自己完全變了個人，成為自己一直想要成為的那種人，一個勇於表達看法的人！不再抱怨：「明明自己能力強，為什麼表達不出來？」

(中時電子報)