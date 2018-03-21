南加大華裔教授命案 兇嫌以「精神疾病」獲判無罪

2018年03月21日 11:48 中時電子報 李靖棠

據加州MyNewsLA新聞網報導，前年（2016）在南加大（USC）校園驚傳殺人命案，該校心理系華裔教授曾曉峰（Dr. Bosco Siaufung Tjan）遭其研究生布朗（David Jonathan Brown）持刀殺害案，經過兩年審理後，洛杉磯高等法院法官斯瓦恩（Leslie A. Swain）於昨日宣讀對布朗的裁決，經專家裁定後，認為他作案精神異常，故謀殺不成立、改判決無罪；但布朗必須被送往加州精神病院度過餘生。

出生於北京、在香港成長的曾曉峰，父母親都是化學家，生前能流利使用國語、廣東話和英文三種語言。大學赴美，在堪薩斯大學（University of Kansas）取得電腦科學學士，並在明尼蘇達大學（University of Minnesota）取得電腦與資訊博士學位。2001年加入南加大心理系，14年任教生涯後取得正教授的身份。與妻子龐女士（Carissa Pang）結縭多年，育有一子，只可惜在2016年因故英年早逝。

聽聞法院判決後，曾教授的遺孀難過地表示，先生意外遇害後，家庭生活發生了永遠的改變。「當年幼的兒子詢問父親如何死去時，我感到無助。我曾告訴他，兇手有疾病與一些不好的想法，才造成這場悲劇發生。但當年幼的兒子回我，那他為何不去看醫生或吃藥改善時，我竟無言以對。」如今兇嫌以「疾病」躲過刑責，對於曾家遺屬來說，無非是二度傷害。

(中時電子報)