不是送公文！言承旭前世青樓女 色誘喇嘛林志玲

言承旭與林志玲糾葛多世！（圖／本報系資料照片）

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中時電子報
／綜合報導

「言林戀」近來頻頻登上媒體版面，讓言承旭與林志玲兩人的復合說浮上檯面，現在更有週刊拍到疑似言承旭進入林志玲香閨，可她執行經紀人出面表示當晚拍到的是自己；不過現在「前世今生」正夯，有命理師就算出林志玲與言承旭糾纏多世，起初還是身為青樓女子的言承旭愛上對自己開示的喇嘛林志玲！

先前范瑋琪與張韶涵恩怨被命理師算出是因為前世兩人都是仙女，在一場送公文競賽中失和，至今兩人才會恩怨不斷。而現在言承旭與林志玲也被命理師算出糾纏四世！據《蘋果日報》報導指出，命理師小孟算出，第一世時身為青樓女子的言承旭不時到廟裡祈求脫身，沒想到卻對開示的林志玲產生情愫，甚至色誘對方還俗，無奈林志玲雖然心動，仍發揮自制力，最後遠走他鄉，兩人緣分終了。

第二世則是兩人在戰亂不斷的清朝，當時身為將軍的林志玲和賣菜女言承旭看上眼，無奈林戰死沙場，兩人又無疾而終；直到第三世，身為善心員外的林志玲，布施了家貧女言承旭，但兩人身分懸殊，最後兩人的戀情還是以悲劇收場。據命理師解說，這一世兩人性別互換，應該就是老天希望兩人能夠了結緣分。

另一位命理師廖美然則說，兩人前世都是露水姻緣，同樣是因為身分地位懸殊，家境富裕的林志玲在課堂被抽問答不出，言承旭貼心給她紙條，兩人產生情愫後，林志玲還是被父親許配給有錢人家，兩人說好來世共結連理，婚後她抑鬱寡歡，15年後離世，言則終身未娶；因此今世兩人才會分分合合。

(中時電子報)

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