日年金機構個資輸入業務外包大陸 引外洩疑慮

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東京豐島區的「SAY企畫」公司將由日本年金機構承包的528萬人份包括個資的年金資料輸入業務轉包給大陸業者，約95萬2千人份的資料出錯，約130萬人年金少發，還引起個資外洩的質疑。

日本年金機構去年8月公開招標，將528萬人份的資料輸入業務外包給SAY企畫，內容包括個人編號、配偶等扶養親屬的收入等重要個資。今年2月發現約130萬人的個人所得稅免稅部分未被正確計算，導致日本年金機構發放的年金短少的問題。

其中約8萬4千多人今年2月領到的年金額短少，差額最高的達5萬日圓。此外，今年1月年金機構寄給年金領收人的資料中，有55萬人姓名錯誤等。

厚生勞動省經查證指出，該公司原本向年金機構提出的計劃是，將雇用800人負責這500萬人份的資料輸入業務，但至去年10月卻只雇了上百人。年金機構發現問題後並未停止發包，而是要求該公司改善，今年1月又發現該公司將業務轉包給大陸業者。

由於輸入資料中包括500萬人份的個資，故契約中為保護個資，不但禁止轉包給其他業者，還要求在日本國內作業，但SAY企業利用雲端將資料轉到大陸作業，明顯違反了契約。

SAY企畫的社長切田精一20日公開道歉，但他強調，中國的業者是同集團內的公司，因此不認為是轉包，而且光在日本國內找不到人手，只好轉到人手多的大陸去做。

日本年金機構理事長水島藤一20日在記者會上表示，將會調查資料輸入的作業方式，並重新評估外包業者的監督體制。

(中時)

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