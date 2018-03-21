不回應校長資格爭議 陽明大學校長郭旭崧快閃不答

2018年03月21日 12:06 旺報 李侑珊 、 陳信翰

新任陽明大學新任校長郭旭崧因僅具備副教授資格而引起外界疑慮，21日郭旭崧出席公開活動時，面對媒體提問，避之不談。（陳信翰攝）

陽明大學21日上午政治大學簽署「國際產學聯盟」，陽明大學郭旭崧也受邀出席致詞，但會後被問起校長資格爭議，郭快閃未答，而面對近來台大校長管中閔持續延燒，教育部迄今未發布聘書，政大副校長王儷玲則說，這個問題不只限於台大，盼教育部應速將此案結束，弭平爭議。

「國際產學聯盟」(Global Research & Industry Alliance, GloRIA)是科技部前瞻基礎建設計畫，4年內將編列24億元，補助國內各校與業界結盟，整合產業資源並投入學界來做研發，而陽明大學與政大則於此計畫下，締結跨校聯盟關係，未來將會與陽明大學高齡與健康研究中心主任陳亮恭合作，以醫療結合AI人工智慧，兩校將在人工智慧醫療領域的研發量能，共同攜手創造更高的社會效益與產業價值，來改善銀髮族的健康生活。

由於本次陽明大學校長遴選過程風波不斷，新任校長郭旭崧被外界質疑，僅具備副校長資格，不符合遴選與擔任校長資格，而郭旭崧21日上午出席會議，現場被媒體詢為校長遴選爭議，受到身旁校內主管阻攔，快閃不答。

政大也進入校長遴選階段，並已對外公告徵求新校長參選人，政大校長周行一接受媒體訪問時強調，對於校長遴選程序過程，校方不會有介入，對於遴選過程，則以官網公告為準。

面對教育部持續「卡管」，台大校長管中閔迄今未獲得聘書，政大副校長王儷玲表示，面對媒體提出的質疑，台大已提出合理的回應，非常期待教育部能將此事結束，這是現在許多知識分子還有學生的心聲，但如果管案持續懸而不解，「拖對久，對教育體系都會帶來很多質疑」。

王儷玲說，台大校長案已經不只是台大的問題，現在已變成教育體制的問題，「大家都在看教育部要怎麼解決」。

(旺報)