卸任元首如幽靈盤據 錕P：不肯走入歷史的太上皇黨

圖為前總統馬英九(左)與前副總統吳敦義。(本報系資料照)

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旺報

比起其它國家卸任元首淡出政壇，台大政治系教授李錫錕21日表示，台灣有極為特殊的政治現象，就是還在世的幾個前總統和前副總統，像「盤據在台灣上空的幽靈」一樣，每天對政治選舉指手劃腳、糾纏不休。李錫錕認為，他們雖然黨派不同，但其實也可以算是同一個黨派，那就是「不肯走入歷史的太上皇黨」。

李錫錕質疑，當過總統副總統的人，是否真的這麼偉大？竟然下台了還能出來指揮台灣人該怎麼搞政治、拚選舉？這種作法，對民主政治的發展和國家體制的尊重是否有失分寸？

他表示，「這個國家已經給過他們最大的權力和資源，讓他們去實踐理想和承諾，無論他們做得成功失敗，現在都已不在其位。當年他們如果有做得很好的地方，人民會懷念他，如果做得不好，現在實在也不該再出來說三道四。」

李錫錕比較台灣和南韓，指台灣的前任元首為什麼都不懂「適可而止」以及「不在其位不謀其政」的基本道理，「我們的前總統們要嘛推動台獨公投，要嘛保外就醫幫兒子助選，要嘛從死亡之握變成幸運之神。」

李錫錕指出，一個正常的民主國家，要健康的往前走，怎麼可能會有這種詭異的政治現象？「三個前總統三天兩頭出現在電視上搞政治，一個前副總統企圖參選首都市長，還有一個前副總統控制著最大在野黨，如果金氏世界紀錄有列入前總統干預政治最嚴重的國家，那我們一定是冠軍。」

他稱，這些前總統和前副總統們，像幽靈一樣盤據在台灣上空，陰魂不散、糾纏不休，讓台灣政治很難新陳代謝、向前進步，只能被他們永遠不願走入歷史的舊思維和舊恩怨不斷消耗，最後讓台灣這條船越來越沉淪。

(旺報)

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