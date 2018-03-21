「主婦」為何會水泥封屍？原來是看葉子楣這部電影… 學的！

2018年03月21日 12:12 中時電子報 張國欽

新北市新莊日前發生一起震驚社會殺人水泥封屍案！長期姑嫂不合的張姓女子，一氣之下拿起啞鈴將葉姓小姑砸昏，然後將她的頭埋進水裡溺斃，事後還騎車到五金行買30包水泥，將小姑屍體埋在房間地板，試圖毀屍滅跡。張女遭逮捕後向警方坦承：「水泥封屍是看電影學來的」。

新北市新莊區水泥封屍慘兇嫌張女，就是看電影「灶底藏屍」與「千王1991」，學會將小姑屍體用水泥埋在房間地下。(中央社)

張女對殺害同住的小姑葉女之後，買30包水泥封屍在房內砌成水泥墓塚。（中時資料照）

今年37歲的張女，逾10年沒到社會工作，是專職的家庭主婦，對她從電影學到「水泥封死」說法，並未被質疑。至於是哪部電影？據張女犯案後坦承，靈感是來自於40多年前香港拍攝的《灶底藏屍》，這部電影後來也被「波霸」葉子楣主演的《千王1991》取材改編。

《灶底藏屍》的據情描述，住在春港觀塘牛頭腳下村社區的居民，晚上總是聽到走廊傳來淒厲的女人哭聲，起初只是一般的哭鬧，不以為意，但一周之後，一樓住戶天花板竟有血水滴下來，經向2樓黃姓鄰居詢問，對方卻說是在殺雞，因留數小時不止，便報警追查。

住2樓黃男見警方登門神情慌張，員警進屋查看，發現灶底有水泥密封痕跡，經勒令鑿開，瞬間傳出惡臭，進而發現一具全裸女屍，黃男最終坦承是他殺害54歲乾媽，然後將屍體用水泥封於灶底。

這部電影驚悚情節，後來由港星黃百鳴、梁朝偉及「波霸」葉子楣主演的《千王1991》也曾改編，片中出現把假冒的幼童人偶，用水泥封在廚灶底下。沒想到這兩部電影的「水泥封屍」劇情，真實出現在上周發生的台灣社會。

(中時電子報)