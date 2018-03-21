週三小週末！用舌尖環遊全球、品無國界人氣料理好樂活

2018年03月21日 11:57 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

週三暫且舒緩工作壓力，讓自己放鬆一下，品嚐無國界人氣料理吃到飽！週休二日不暢快，近年來許多先進國家紛紛提倡讓員工多休息，利用休憩時間創造商機，如日本安倍政府的「優質星期五」或企業提早讓員工下班。另日本女生在小週末（週三）看電影也能享優惠！在文青男女喜愛的「松菸文創園區」裡的誠品行旅也在週三提推出「小周末｜海派好食光」活動，一次可品嚐多達10道的無國界人氣料理！

「想要絕無僅有，就必須時時刻刻保持與眾不同。這句話源自於香奈兒創辦人Coco Chanel香奈兒女士。旅程中，每位旅人都想留下與眾不同的記憶；生活中，每個人都想成為與眾不同的自己！春暖花開，來松菸走走吧！品多元時尚的藝文展覽，看百花綻放，還能品嚐各國特佳餚、入住時尚精品設計師裝潢的特色行旅。

The Chapter Café全新推出「舊金山海鮮桶」。（誠品行旅提供）

eslite hotel誠品行旅捷報頻傳！於2015年開幕的eslite hotel誠品行旅，為國內首家以藝文背景跨足旅館業的本土品牌，將深刻的人文內涵融入每一份服務，受到各地旅人推崇並屢獲國內外各大評鑑殊榮，不僅於今年二月份榮獲2018年《富比士旅遊指南》推薦，躍升國際間指標性飯店之一，更於三月份再獲得2018《台北米其林指南》青睞，收錄於值得推薦的優質酒店名單，並給予三間黑房子的評價，再次肯定台灣本土品牌的用心。

eslite hotel誠品行旅十分榮幸在開幕屆滿三周年之際，連續獲得於全球具有權威性的國際評鑑肯定，為與旅人共同分享成長喜悅與榮耀，自即日起至4/30聯合全館餐廳推出「以誠啟程」限定餐飲優惠活動，藉由滿載誠意的美食回饋旅人們的支持。

一樓The Chapter Café於每周三晚間時段推出「小周末｜海派好食光」活動，集合淡咖哩海鮮湯、香煎雞排佐黑胡椒、日式和風炸雞及廣州炒飯等多達10道的無國界人氣料理，另可加價加碼波士頓活龍蝦半隻或啤酒、氣泡酒及軟性飲料無限暢飲。

「誠品非凡海陸饗宴」主菜之一，肉質鮮嫩豐潤的「伊比利豬肩胛佐紅酒醬汁」。（誠品行旅提供）

針對喜愛大啖海鮮的旅人，全新獻上來自舊金山美式吃法的舊金山海鮮桶，澎湃的海鮮食材包括波士頓活龍蝦、紐西蘭淡菜、藍花蟹、海瓜子、生蠔、小章魚…等，適合好友聚餐一同豪氣抓扒品嚐。

二樓In Between之間餐廳也推出「誠意非凡海陸饗宴」，豐盛的套餐提供三款主菜選擇，包括滿足五感體驗的胡桃木煙燻頂級肋眼、肉質鮮嫩豐潤的伊比利豬肩胛佐紅酒醬汁與口感細緻彈牙的屏東寶石魚佐法式青蔥醬汁。

「AXES時尚共眠提案」｜WEAVISM｜使用虱目魚魚鱗淬煉出的膠原蛋白入紗，再將膠原蛋白紗製成寢具。（誠品行旅提供）

此外，誠品行旅時逢3週年慶，與AXES誠品生活華人設計師展售平台攜手設計，推出「AXES時尚共眠提案」。在旅人在入住同時，感受到每位設計師的創造力、表現力與作品實踐的精彩，更能帶走知名設計師品牌的限量商品。

世界是一本書，而不旅行的人們只讀了其中的一頁。—— 奧古斯狄尼斯！春暖花開，不妨給自己一個放鬆假期，從旅行中重新認識自己，找到生命的真正價值！

(中時電子報)