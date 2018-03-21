MLB》運動畫刊預測 這支球隊能扳倒洋基奪冠

國民看板球星哈波。(資料照,美聯社)

友善列印
中時電子報

國民隊球迷請準備好，美國權威運動雜誌《運動畫刊》（Sports Illustrated）最新一期預測，新球季看好國民隊能扳倒「邪惡帝國」紐約洋基隊，一舉捧起隊史首座世界大賽冠軍。

洋基隊今年攬進國聯全壘打王「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)，與上季美聯全壘打王賈吉(Aaron Judge)組成連前洋基球星A-Rod(Alex Rodriguez)都讚嘆的重炮部隊，劍指2009年後睽違10年重返世界大賽冠軍。

但《運動畫刊》認為，洋基即便重返美聯冠軍，世界大賽仍將敗給國民。國民隊上季97勝國聯第2佳，不過在分區系列賽敗給2016年世界大賽冠軍小熊隊，鎩羽而歸。

新球季國民隊補進外野手伊頓(Adam Eaton)，上季季中牛棚也添戰力，左投杜立托(Sean Doolittle)、麥森(Ryan Madson)、季外再補海利克生(Jeremy Hellickson)。

別忘了陣中王牌投手薛爾瑟(Max Scherzer)、天才小史(Stephen Strasburg)，不過打線除了重炮哈波(Bryce Harper)外，丹尼墨菲(Daniel Murphy)恐怕趕不上開幕戰，打擊火力成為隱憂。

《運動畫刊》最為人津津樂道的神預測，就是2014年就曾看好太空人2017年奪冠，甚至將此做成封面故事，封面人物恰好是奪世界大賽MVP的史普林格（George Springer ）。

(中時電子報)

NBA》 一哥厄文膝傷歸隊再等等 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。