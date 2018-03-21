MLB》運動畫刊預測 這支球隊能扳倒洋基奪冠

2018年03月21日 11:59 中時電子報 林宋以情

國民隊球迷請準備好，美國權威運動雜誌《運動畫刊》（Sports Illustrated）最新一期預測，新球季看好國民隊能扳倒「邪惡帝國」紐約洋基隊，一舉捧起隊史首座世界大賽冠軍。

洋基隊今年攬進國聯全壘打王「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)，與上季美聯全壘打王賈吉(Aaron Judge)組成連前洋基球星A-Rod(Alex Rodriguez)都讚嘆的重炮部隊，劍指2009年後睽違10年重返世界大賽冠軍。

但《運動畫刊》認為，洋基即便重返美聯冠軍，世界大賽仍將敗給國民。國民隊上季97勝國聯第2佳，不過在分區系列賽敗給2016年世界大賽冠軍小熊隊，鎩羽而歸。

新球季國民隊補進外野手伊頓(Adam Eaton)，上季季中牛棚也添戰力，左投杜立托(Sean Doolittle)、麥森(Ryan Madson)、季外再補海利克生(Jeremy Hellickson)。

別忘了陣中王牌投手薛爾瑟(Max Scherzer)、天才小史(Stephen Strasburg)，不過打線除了重炮哈波(Bryce Harper)外，丹尼墨菲(Daniel Murphy)恐怕趕不上開幕戰，打擊火力成為隱憂。

《運動畫刊》最為人津津樂道的神預測，就是2014年就曾看好太空人2017年奪冠，甚至將此做成封面故事，封面人物恰好是奪世界大賽MVP的史普林格（George Springer ）。

(中時電子報)