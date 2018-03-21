吸引歐美日韓旅客到花東 觀光局拍行銷影片

2018年03月21日 12:21 中時 王思慧

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處為推廣花東國際市場，今舉辦「East of Taiwan國際行銷影片」首映發表會，影片中透過歐美及日韓旅客體驗花東特殊地景、人文歷史，行銷花東旅遊。

觀光局與Sony Taiwan合作，使用運動攝影機紀錄花東泛舟、熱氣球、六十石山金針花海等運動及季節活動精彩影像，透過高畫質影像生動捕捉花東縱谷的自然景致，呈現有別以往的影片風格。

影片中分別有三組不同國籍旅客，代表不同語言版本。有來自歐美的背包客，使用攝影機留下花東美景，還與原住民一起做麻糬，體驗在地部落文化，留下感動。

日語版則是父母帶著小孩到花東旅行並尋找祖先的居住地，原來男主角的祖父曾住在東部，覺得東台灣景色跟日本很像，開心帶著妻小旅遊並回憶。

韓語版是由兩位韓國的年輕女孩主演，她們發現花東景色秀麗、優美，甚至有了想要在花東生活的想法，因花東有山、海、美食和遊樂，認為在花東可以看見台灣的全部。

觀光局縱管處處長林維玲表示，拍製East of Taiwan國際行銷影片主要目的是針對不同目標市場，以不同旅遊路線以及拍攝視角，展現花東地區特有的魅力及風情。例如用部落傳統人聲搭配現代的節奏元素做為背景音樂，穿叉著來自日本、韓國及歐美國家的旅人對花東體驗的情緒感受，影片也藉由這些演員親口描述對花東的印象，希望透過畫面與聲音帶動觀眾的情緒，引發前來花東旅遊的熱情。

立委蕭美琴表示，觀光局雖然有短期補助方案，讓旅客在暑假前就到花蓮觀光，但以長期來看，仍要以包機等方案，讓旅客能直接到花蓮旅遊，也能促進遊客留下來過夜，發現花蓮自然之美。

影片將從3月24日起進行聯名行銷，包含日本Youtube頻道進行片頭廣告宣傳、花東縱谷粉絲團以及Instagram舉辦影片活動宣傳，Sony Taiwan更以行銷的角度剪輯了一支1分鐘CF，在Sony粉絲團、youtube頻道以及門市播放。

(中時)