波音第9999架737客機完成首飛

中國大陸奧凱航空成為第9,999架波音737客機的客戶。(圖/波音)

友善列印
中時電子報

波音大陸官方微博昨日發佈訊息，編號B-1228的波音737-8KF型客機，由波音原廠試飛員成功完成首飛(B1)，該機由中國大陸奧凱航空(英文名稱：Ok Air)所訂購。

奧凱航空的波音第9,999架737是737-800型。(圖/波音）

據奧凱官網資訊，奧凱航空有限公司於2005年3月11日開航，總部位於北京市。在天津、長沙、西安、南寧等城市設立運營基地，擁有26架波音飛機（25架B737系列客機、1架B737貨機），累計開航國內外航線150餘條，含蓋大陸主要城市及周邊國家，運送旅客超過2,500萬人次。

波音第9,999架737編號為B-1228。（圖/波音)

2017年，奧凱航空向波音公司分別簽署20架波音737系列飛機和5架787-9夢想飛機的確認訂單。其中含有7架中國大陸航空公司首次訂購的波音737MAX-10型客機，奧凱航空將成為該機型的大陸初始用戶。

奧凱航空致力於提供具有比較成本優勢的精品服務，在三萬英尺高空構建全球一流的共用服務平臺，為彰顯客戶價值和理想而努力創新。預計到2020年末，奧凱航空將擁有超過50架波音飛機，在共用經濟及京津冀協同發展的大背景下，逐步打造北京天津為一體的京津複合型樞紐。

(中時電子報)

文章來源：奧凱航空官網

華為小米九大手機業聯手對抗微信…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。