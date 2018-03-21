波音第9999架737客機完成首飛

2018年03月21日 12:19 中時電子報 喻華德

波音大陸官方微博昨日發佈訊息，編號B-1228的波音737-8KF型客機，由波音原廠試飛員成功完成首飛(B1)，該機由中國大陸奧凱航空(英文名稱：Ok Air)所訂購。

奧凱航空的波音第9,999架737是737-800型。(圖/波音）

據奧凱官網資訊，奧凱航空有限公司於2005年3月11日開航，總部位於北京市。在天津、長沙、西安、南寧等城市設立運營基地，擁有26架波音飛機（25架B737系列客機、1架B737貨機），累計開航國內外航線150餘條，含蓋大陸主要城市及周邊國家，運送旅客超過2,500萬人次。

波音第9,999架737編號為B-1228。（圖/波音)

2017年，奧凱航空向波音公司分別簽署20架波音737系列飛機和5架787-9夢想飛機的確認訂單。其中含有7架中國大陸航空公司首次訂購的波音737MAX-10型客機，奧凱航空將成為該機型的大陸初始用戶。

奧凱航空致力於提供具有比較成本優勢的精品服務，在三萬英尺高空構建全球一流的共用服務平臺，為彰顯客戶價值和理想而努力創新。預計到2020年末，奧凱航空將擁有超過50架波音飛機，在共用經濟及京津冀協同發展的大背景下，逐步打造北京天津為一體的京津複合型樞紐。

(中時電子報)