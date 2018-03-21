高鐵會員TGo人數破50萬 會員下月18日享星光列車75折優惠

高鐵TGo會員4月18日至5月31日（不含疏運期間）可享星光列車75折優惠。（高鐵提供）

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為慶祝「高鐵會員TGo」註冊申請人數突破50萬，台灣高鐵公司於4月18日至5月31日（疏運期除外），特別推出「TGo會員限定 星光列車75折」活動，凡TGo會員搭乘平日（週一至週四）始發站發車時間為晚間21時（含）以後列車，即可享受標準車廂對號座全票75折優惠。

高鐵公司表示，欲購買「星光列車75折優惠」的TGo會員，必須透過「高鐵會員TGo」網站或「台灣高鐵」App的會員專區，登入後至「兌換專區」，選擇「星光列車75折」優惠方案，即可購買優惠車票（需立即完成交易付款）。活動期間內適用「星光列車75折優惠」班次達300班，4月18日起車票，3月22日起即可預購，購票金額也可累積點數，歡迎TGo會員多加利用。

高鐵表示，「高鐵會員TGo」服務自去年10月26日推出以來，累積註冊申請會員數已超過50萬人。TGo會員購票乘車，每消費20元即可累積1點，累積至500點以上即可兌換或折抵高鐵車票（限兌換全票），另可享受會員生日禮、指定車次優惠、嚴選店家優惠等會員專屬好康。未來高鐵公司也將持續規劃會員優惠活動，回饋會員。

高鐵公司指出，年滿18歲的民眾，憑身分證字號及有效電子郵件信箱，透過「高鐵會員TGo」網站或「台灣高鐵」App，就能免費成為TGo會員。TGo會員只要於購票前事先輸入會員帳號（身分證字號或會員卡號），且乘車進出站記錄完整、無退票記錄，即可累積「高鐵會員TGo」點數，各票種均可累積（部分專案車票除外）。

(中時)

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