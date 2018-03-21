呂秋遠剖析離婚男為何不娶小三 網友：理由只有一個，他不是男人　

2018年03月21日 12:21 中時電子報 林郁庭 、 戴安瑋 /綜合報導 /綜合報導

有女網友問網紅律師呂秋遠：「為什麼他離婚以後，也不會想跟我結婚，難道他只想跟我談戀愛嗎？」呂秋遠提出3層次剖析後，說「這個問題，充分反映出你（女網友）的少女心」、「誰要跟你結婚啊？剛出火坑就下地獄？」「「他並不是只想跟你談戀愛，他只是想，一輩子一直戀愛」。此篇引起網友熱議，有網友說，「還三層理由!!只有一個：他不是男人」。

呂秋遠提出的3層次剖析，第一層是「覺得是被打壓的階段」，這時候你們會覺得愛愛情最偉大，認為自己就是羅密歐與茱麗葉、梁山伯與祝英台，就算全世界與我為敵，也要手牽手對抗萬惡世界；如果另一半出手提告，你們就會覺得自己簡直就是苦命鴛鴦，如果今生無緣，來生一定再見。

第二層是「呈現穩定的衰退」，你們的生死相許，進入半衰期，如果原配的決心強大，半衰期就會比較長，畢竟一直面臨原配隨時找徵信社進門，看見自己脫光的樣子，也不會很好受，就會考慮要不要結束這段關係。而第三者的耐心如果變差，開始會盧小小，大概感情濃度也會下降，畢竟沒人喜歡兩頭煩。

呂秋遠剖析離婚男為何不娶小三。翻攝呂秋遠臉書

第三是「短暫的迴光返照」，如果配偶決定「愛你不到、祝你幸福」，也就是跟你的愛人離婚再見，這時候你們的感情就會出現短暫的迴光返照，陽光突然變得好燦爛，但你們有很大的機會走向分手；當你們開始長時間相處，他突然驚醒，原來柴米油鹽的問題，換了人並沒有解決，還須為先前的離婚，放棄財產分配、監護權、扶養小孩的費用，被告通姦與侵害配偶權而一身孓然之餘，想到究竟是誰害他這樣的。「妳害他家破人亡、妻離子散，誰還要跟妳結婚？」

(中時電子報)