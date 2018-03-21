呂秋遠剖析離婚男為何不娶小三 網友：理由只有一個，他不是男人　

呂秋遠剖析離婚男為何不娶小三。(示意圖/達志影像)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

有女網友問網紅律師呂秋遠：「為什麼他離婚以後，也不會想跟我結婚，難道他只想跟我談戀愛嗎？」呂秋遠提出3層次剖析後，說「這個問題，充分反映出你（女網友）的少女心」、「誰要跟你結婚啊？剛出火坑就下地獄？」「「他並不是只想跟你談戀愛，他只是想，一輩子一直戀愛」。此篇引起網友熱議，有網友說，「還三層理由!!只有一個：他不是男人」。

呂秋遠提出的3層次剖析，第一層是「覺得是被打壓的階段」，這時候你們會覺得愛愛情最偉大，認為自己就是羅密歐與茱麗葉、梁山伯與祝英台，就算全世界與我為敵，也要手牽手對抗萬惡世界；如果另一半出手提告，你們就會覺得自己簡直就是苦命鴛鴦，如果今生無緣，來生一定再見。

第二層是「呈現穩定的衰退」，你們的生死相許，進入半衰期，如果原配的決心強大，半衰期就會比較長，畢竟一直面臨原配隨時找徵信社進門，看見自己脫光的樣子，也不會很好受，就會考慮要不要結束這段關係。而第三者的耐心如果變差，開始會盧小小，大概感情濃度也會下降，畢竟沒人喜歡兩頭煩。

呂秋遠剖析離婚男為何不娶小三。翻攝呂秋遠臉書

第三是「短暫的迴光返照」，如果配偶決定「愛你不到、祝你幸福」，也就是跟你的愛人離婚再見，這時候你們的感情就會出現短暫的迴光返照，陽光突然變得好燦爛，但你們有很大的機會走向分手；當你們開始長時間相處，他突然驚醒，原來柴米油鹽的問題，換了人並沒有解決，還須為先前的離婚，放棄財產分配、監護權、扶養小孩的費用，被告通姦與侵害配偶權而一身孓然之餘，想到究竟是誰害他這樣的。「妳害他家破人亡、妻離子散，誰還要跟妳結婚？」

(中時電子報)

高鐵會員TGo人數破50萬 會員下月… 桃園遠百化妝品預購明開打 信用…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。