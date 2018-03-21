超時工作還要納7休1例外　客運、貨運司機怒吼

2018年03月21日 12:29 中時 陳祐誠

政府規劃將客運業與貨運業納入7休1例外，駕駛可連上12天班，引發基層不滿，多個工會今召開記者會，痛批客運駕駛每日工時達12小時，14、16小時也是常有的事，休息不到5小時又要出來上班，怎麼可能不過勞，提出抗議還要被老闆酸「沒人逼你做」，駕駛不是不願意工作，而是要爭安全的工作環境。

台灣汽車客運業產業工會理事張立宗舉例，客運司機上午5點45分發車，4個小時後法令規定休息時間30分鐘，但公司把他排了4或5個小時休息，接著又必須連續跑班，在規定裡面，一天可以上班12小時，上午開了4個小時，所以休息後他可以再開8個小時，下班已經是晚上10點、11點了，隔天又要早上5點半上班，休息僅5個小時，「這樣會不會過勞？司機會不會累？會不會恍神？這樣的車你敢搭嗎？」

張立宗說，自己就曾在高速公路上，從最外面車道，一路昏睡到最內側車道，長達200、300公尺，他自己完全不知道，車上20到30個人，發生事故怎麼辦？他想跟資方協商，資方可以要脅他不要做這個工作，「我是要養家活口，他要的是安全，希望能賺到這份錢養他的家庭」。

張強調，他也要去注意乘客的安全，司機要的不是輕鬆的工作，而是能夠有安全駕駛的環境，大家想要安全有保障的工作，才會極力呼政府制定的法令需三思，不要讓資方玩法弄法。

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會總幹事王浩說，勞動部每年進行勞檢，客運與貨運常被列入專案勞檢，過去3年的紀錄，用貨運和物流去搜尋，就有100多家違法，交通部卻沒有對這些違法行業有任何矯正，最常見的就是超時加班、國定假日特休假未給，最誇張的連出勤紀錄都沒有，這些違法單位不解決不處理，還要納七休一例外，非常不合理。

(中時)