女主播秦綾謙爆遭前夫家勒索250萬 挨告妨害名譽獲不起訴

女主播秦綾謙爆料遭前夫家勒索250萬 獲不起訴(翻攝自臉書)

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TVBS主播秦綾謙的前夫及前婆婆，不滿某週刊2016年11月17日報導她與前夫家生活相處細節，如婚宴糾紛、房內放黑傘，及勒索250萬元等8件事，與事實不符，控告秦女妨害名譽，但台北地檢署以新北地檢署已依恐嚇取財罪嫌起訴秦女前公婆，認定秦女罪嫌不足，21日將秦女不起訴。

某週刊2016年11月15日報導，指秦女2016年11月間T傳出在淡水安德烈住處遭到先生吳炳輝捉姦，還拍到秦女和小鮮肉安德烈的不雅影片，但事後秦綾謙否認通姦，並表示「沒被抓姦在床、只是在聊天、二人都衣著完整」，同時她還特別強調，當時垃圾桶被他們拿去，「驗也驗不到精液」。

據指出，秦綾謙雖然對外宣稱並未偷腥，但公婆卻以握有不雅影帶為由，向她及安德烈各索討一筆上百萬元的封口費，雙方並在簽下保密條款後，將影片交由律師銷毀。

事後秦綾謙的吳姓公公、蔡姓婆婆卻又向她索討250萬元，並表示如果不給錢，就要把備份的影片外流給電視台，要讓她身敗名裂。秦齡謙不滿公婆需索無度，向新北地檢署提出恐嚇取財告訴。另前夫及婆婆以秦女向週刊爆料，描述前夫家生活相處細節，如婚宴糾紛、房內放黑傘，及勒索250萬元等8件事，並非事實，涉及誹謗，向台北地檢署反控秦女妨害名譽。

新北地檢署調查後認定吳男、蔡女這對夫婦以握有影帶為由向秦綾謙強索250萬元，今年1月8日依恐嚇取財罪嫌起訴。秦綾謙前夫吳炳輝則未涉與父母強索錢財，檢方偵結後也給予不起訴。

北檢依據新北地檢署的調查結果，認定秦確遭強索250萬，秦女所涉妨害名譽罪嫌不足，今天將秦女不起訴。

(中時)

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