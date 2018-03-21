藍營彰化市長人選出爐 將由張東正對決林世賢

2018年03月21日 12:42 中時 謝瓊雲

國民黨上午在彰化市黨部公布彰化市長黨內初選民調結果。(謝瓊雲攝)

彰化縣議員張東正黨內初選民調勝出，將獲得國民黨提名參選，在妻子陪同下前來歡喜迎接民調結果。(謝瓊雲攝)

國民黨彰化市長黨內初選民調結果上午公布。(謝瓊雲攝)

國民黨彰化市長黨內初選民調結果上午公布。(謝瓊雲攝)

年底五合一大選，彰化縣內大票倉彰化市市長選戰特別激烈，藍綠都激烈競爭，國民黨21日在彰化市黨部公布黨內初選民調結果，縣議員張東正以平均支持率62.93%，比黃尊新37.07%勝出。

相較於民進黨上個月底就已確定將提名現任縣議員林世賢競選彰化市長，最早表態參選到底的縣議員張東正，卻因政治素人眼科醫師黃尊新在最後一刻登記初選，提名一波三折，在經過18、19和20日一連三天的電話民調後總算定調。

國民黨彰化市黨部委由TVBS和艾普羅兩家公司進行民調作業，TVBS民意調查中心：張的總支持率為63.169%、黃尊新36.831%；艾普羅的調查：張獲62.691%支持率、黃尊新則有37.309%支持率。

張東正表示，彰化市未來的發展要靠大家一起共同來努力，未來希望能爭取黃尊新院長的支持，把彰化市贏回來；他也說，未來發展需要大家共同規劃、擘畫，盼泛藍能夠整合、團結一致才能得勝。

對於將對決民進黨籍的林世賢，未來選戰怎麼打？張東正強調把該做的該規劃的做好，相信選民眼睛是選亮的，會自己判斷、做最明智的選擇。

黃尊新表示，短短三周能衝出這樣的民調結果他已經感到很滿意，未來不排除繼續參與政治，是否轉戰跑道參選縣議員，會再聽聽支持者的建議；至於是否會全力支持張東正？他說畢竟自己本業仍是執業眼科醫師，時間分配上還是回歸醫師本業，以看診服務患者為主。

(中時)