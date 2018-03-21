插畫家織織脫衣曬傷痕 廣告小妹酸裝可憐哭窮

2018年03月21日 12:43 中時電子報 林郁庭

織織日前公開自己患有異位性皮膚炎，仍鼓起勇氣，依約拍攝內衣品牌廣告。

情侶檔插畫家「賴賴&織織」日前公開分享織織罹患異位性皮膚炎，但仍並勇敢接拍內衣廣告的心路歷程，引起網友廣大迴響。不過，人氣部落客廣告小妹卻根據此事在粉專上PO文狠酸「當我們是傻子膩？」，賴賴當晚隨即發文反擊，兩人間一來一往的戰火越燒越旺。

織織日前公開自己患有異位性皮膚炎，手臂、肩膀的患處表層會不斷滲出血液及組織液，須忍受宛如「浴火」般疼痛卻無法等到「重生」。但是「日子得過，錢得賺，該笑的時候，哭著也得笑出來」，即使在病中「外表不美麗了」，仍鼓起勇氣，依約拍攝內衣品牌廣告。勇敢面對的態度引起廣大網友迴響。

不過此舉遭知名部落客「廣告小妹」不以為然，19日透過臉書重提兩人6年前的「早療事件」，寫道：「爹爹有權有勢，帶著立委欺壓社工的時候霸氣外露，得了皮膚病突然變社會弱勢，必須笑著接業配…當我們是傻子膩？生病是很可憐沒錯，可是裝窮看了就煩。」坦言當年賴賴&織織就此登上她心中「黑名單榜首」

對此，賴賴20日在臉書爆氣反擊，指廣告小妹是因「早療事件」已經無法發揮，現在才主打的說他們「裝窮」，也表明從沒向粉絲拿錢，自己爸爸到現在還負債千萬，要對方提出證據，怒指：「你根本就不是想要什麼社會正義，就是想要搞我而已嘛」。

他反擊廣告小妹是自以為在幫社會揭穿黑暗面，「你到底追求的是什麼？把『你認為比你更高的人拉低到你的水平』得到的一絲爽快與滿足嗎？」賴賴強調，可以說他長得醜、畫得爛，甚至就是看他不順眼，「但你就是不能扭曲關於我的事實」。

對此，廣告小妹再發文狠酸「說這麼多幹嘛，反正天母是荒郊野外」，並指自己開第一槍的重點就是裝窮，不是後來才加入的那些，還嗆賴賴「自己不敢來留言就煽動粉絲來，說無法在我這裡留言當私訊功能不存在？你也經營粉專那麼久了，如果還不知道私訊是何物馬克會生氣喔。」

(中時電子報)