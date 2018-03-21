雲林「注射隊」賣禽流感偽藥 獲利數千萬元

2018年03月21日 12:54 中時 張朝欣

雲林地檢署兩度查緝黑心禽流感偽藥，在雲林、桃園、彰化查獲2批不法分子自製黑心禽流感偽藥，並組成「注射隊」四處向養禽場兜售，獲利達數千萬元，目前已向法院聲押獲准8人，全案持續擴大偵辦中。

雲林地檢署檢察官於2017年間偵辦黑心豬疫苗案件時，發現有不肖人士組成「注射隊」，向養鴨業者兜售黑心禽流感動物用偽藥，立即向檢察長鄭銘謙報告，鄭銘謙立即指示主動立案偵辦。

經檢察官何金陞指揮辦案人員長期佈線蒐證，今年3月15日循線查得雲林縣東勢鄉吳姓父女自2015年間起，向養禽場收集感染禽流感後仍存活的禽類血液，利用離心機將血水與血塊分離出血清，再添加抗生素等不明藥物，製成號稱可預防禽流感的黑心禽流感動物用偽藥。

吳姓父女將每瓶容量500毫升偽藥，以230元價格對外出售，並請江姓友人組成注射隊，前往雲林、嘉義、南投、彰化等地區，幫養禽場的禽鳥注射偽藥。桃園張姓屠宰業者則於2017年加入吳姓父女的販製偽藥行列，不法所得超過千萬元。

辦案人員隨後再循線查出彰化余姓養鵝業者以同樣手法製造黑心禽流感動物用偽藥，3月19日前往彰化搜索偽藥製造廠與其住處，帶回余嫌等5人。

檢方事後依違反動物用藥品管理法第33條製造動物用偽藥罪嫌，且有勾串共犯及證人等事由，向法院聲請羈押相關犯嫌，目前共有余嫌、張嫌、吳姓父女等8人羈押禁見。

檢方表示，目前已查扣黑心禽流感動物用偽藥共544瓶，以每瓶可注射1000隻禽鳥估算，偽藥數量可讓54萬隻禽鳥成為帶有病毒的保毒動物，這些身上帶有病毒、但外表看不出染病的保毒動物，若流入市面，將造成更嚴重的禽流感疫情。

(中時)