產婦未來可付「非值班醫師出勤費」 指定醫師接生

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未來產婦可以付「非值班醫師出勤費」指定醫師生產。衛福部官員表示，為增進長期醫病關係，病患若要指定非值班醫師為自己接生或手術，在醫師同意下，可以付「非值班醫師出勤費」，但醫療院所及所收金額需先向當地衛生局報准，雖然「非值班醫師出勤費」非限定只有婦產科，但預料產科醫師利用到的機會最高。

衛福部今赴立法院衛環委員會進行業務報告，立委林靜儀指出，衛福部於2010年嚴格規定，醫療院所不得收包括指定醫師費及轉床費等9項費用，但對於拉皮、雷射等沒有健保給付的醫美收費卻坐視不管，就連在非上班時間幫人接生的醫師也不能額外收取出勤費用，相當不公平。

衛福部醫事司長石崇良表示，由於產婦與產科醫師之間醫病關係較為特殊，醫事司在去年10月即發予各縣市衛生區函示，同意醫院可以收取「非值班醫師出勤費」，而「非值班醫師出勤費」亦不限於婦產科，其他科別也可以，但一定要是醫師在非值班時間內才可以收取。

婦產科醫學會秘書長黃閔照表示，目前僅台東、屏東兩縣市有規定「非值班醫師出勤費」，桃園日前也准予收取，產科醫師較其他科別醫師，夜間出勤的機會高出許多，加上未來醫師若納勞基法，即便晚上產科醫師要出來接生，醫院也會為了加班費的問題要求醫師不要出勤，但有些產婦的狀況，主治醫師最清楚，換別的醫師接生有可能增加生產風險，衛福部同意收取「非值班醫師出勤費」可以解決這樣的問題，醫學會樂觀其成。

至於「非值班醫師出勤費」要多少才合理？石崇良表示，由於各地區醫療院所狀況不同，加上有公平交易法的限制，無法全國訂定同一價格；黃閔照亦表示，「非值班醫師出勤費」價格就看病人與醫療院所間的默契及可接受的程度，一般認為６千至一萬元之間是合理的。

(中時)

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