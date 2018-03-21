獨》又來了！國語日報新董事長出爐 教育部拒絕核備

2018年03月21日 12:57 旺報 李侑珊

《國語日報》前董事長林昭賢高齡80歲，依章程規定不得連任，董事會於2月12日展開遴選，總編輯蔣竹君獲選為新董事長，但教育部認定《國語日報》是政府捐助財團法人機構，未核備蔣竹君的董事長資格，有董事說：「我們收到的金牌（即教育部來函），到今天不知道有幾道！」

《國語日報》前董事長林昭賢屆齡退休，在2月初請辭，董事會因此在2月12日展開董事長遴選，並且也把林昭賢列為候選人，但林已滿80歲，並且也沒有在遴選當天獲得足夠的票數，因此在2月20日退休。

由於《國語日報》的單位歸屬權則迄今爭議不下，林昭賢雖已退休，教育部對於該社是否為教部捐助的財團法人機構，始終沒有鬆手，台北地方法院雖在1月判定教育部敗訴，卻還在抗告中，因此教育部沒有核備蔣竹君的董事長資格，還在使用林昭賢的印章，並且還將林在退休前寫的退休感言，提供給台北地院，當作證據。

《國語日報》董事、世新大學中文系教授洪國樑說：「收到教育部的來函數量根本數不清！」而教育部的立場很清楚，即為修法章程，讓董事會2分之1為官派董事，「《國語日報》狀況跟台大差不多，教育部不斷發金牌，到今天不知道收到幾道，要求我們說明董事長是誰！」

蔣竹君則表示，依照《國語日報》的發展沿革來說，《國語日報》過去屬於國語會，但教育部要認定《國語日報》是其附屬單位，卻拿不出證據，於是要求改選董事會，還要求要官派，但教育部無權解散董監事會，卻又不服，因此在《國語日報》去年12月20日，依照教育部要求，向行政院提出訴願，卻沒有收到行政院回覆。

教育部終身教育司司長黃月麗回應，《國語日報》社確實已在3月5日完成20屆董監事改選，但《國語日報》社是政府捐助財團法人，並且未依照要求修改章程，此案法院還在審理中，因此蔣竹君所呈報的身分是代理董事長，教部不認定這是合法的改選。

黃月麗表示，依照教育部調查相關事證，確定《國語日報》社為政府捐助財團法人，因此教育部在去年9月5日要求其修改章程，以此辦理董事改選，但《國語日報》社並沒有修改章程，自行依照現行章程選出董事，教育部不會許可，即無法同意。

(旺報)