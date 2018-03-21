2017死亡率居美業者之冠 聯航暫停貨艙寵物運輸

美國聯合航空客機的資料照。（美聯社）

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中時電子報

在接二連三發生寵物於飛行途中死亡的意外後，聯合航空公司（United Airlines）20日宣布，暫停貨艙寵物運輸服務，以進行內部檢討。

據CNN與與《洛杉磯時報》（L.A. Times）報導，聯航發言人霍巴特（Charlie Hobart）在聲明中指出，原本提供運輸寵物的服務將暫時停止，將針對公司現行「寵物安全」（PetSafe）計畫，展開全面檢討。

不過，「寵物安全」計畫是將寵物放在貨艙，如果是和乘客一啟搭乘客艙的寵物將不受影響。

據美國運輸部統計，2017年美國所有航空業者中，在聯合航空班機上動物的死亡案例最多，共有18隻動物在運輸過程中死亡，另有13隻受傷。

從去年以來，聯航多次傳出寵物在航班中死亡的消息。上星期聯航1284航班從休士頓（Houston）飛往紐約（New York）的班機上，空服員強制要求乘客將一隻寵物狗放到座艙上方的置物櫃，結果飛機抵達目的地時，牠已經死亡。

此外，一隻巨兔去年也在聯航運輸過程中死亡，後來飼主因此提告。

聯合航空公司指出，為了確保寵物安全，舒適與旅遊方便，將與立場公正、獨立的飛航安全專家合作，展開內部檢討。

聯航網站上的聲明指出：「我們的目標是希望持續確保搭乘我們航班所有寵物與動物的安全與舒適。」

聯航指出，內部檢討預計會在今年5月1日之前完成。而截至3月20日之前，聯航對已經預約完成的既有「寵物安全」服務對象，仍將會完成服務。

(中時電子報)

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文章來源：United suspends pet cargo flights

文章來源：United Airlines stops taking reservations to fly pets in planes' cargo holds

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