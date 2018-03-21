中市慶祝兒童節 結合花博GNP生活新體驗

2018年03月21日 13:05 中時 陳世宗

台中市政府今年以「花young童年 活力無限」為主題，慶祝一年一度的兒童節！從4月1日至30日提供轄內多處免費或優惠休閒遊樂場所、自然生態場域、動手做體驗活動；並補助偏鄉學生到科博館、國美館、歌劇院等景點參加生活體驗營，讓小朋友有個難忘又有意義的兒童節。

教育局長彭富源說，中市今年兒童節系列活動，特結合花博元素辦理生活體驗營、科學教育園遊會及模範兒童表揚大會等活動；21日舉行記者會，副市長林依瑩與各界一同為107年度慶祝兒童節系列活動揭開序幕。

林依瑩說，去年市府為兒童節舉辦的生活體驗活動受到熱烈迴響，今年特結合新聞局、文化局、社會局、觀旅局、經發局等，跨局處規畫一系列好玩又有意義的活動；並結合44家優良廠商，將花博GNP精神發揮得淋漓盡致，從3月到4月讓大台中充滿快樂的兒童節歡慶氣氛。

林依瑩指出，今年也擴大舉辦模範、健康兒童表揚大會暨嘉年華，期透過典範表揚讓孩子有更好的學習，也讓孩子除課業學習外，能透過多元的兒童節系列活動擁有特別的體驗，培養孩子獨立自主，達到品格素養的成長。

教育局表示，今年兒童節系列活動有「花漾生活 知性行旅」、「花漾有美 追真求善」、「花漾有品 喜樂承德」3大項；並於3月29日在港區藝術中心，擴大舉辦模範、健康兒童表揚大會暨嘉年華，現場設置好玩關卡，讓學生發揮創意玩科學、享受兒童節。

(中時)