反毒加查賄 新北地檢署數位採證室啟用

新北地檢署檢察長朱兆民、法務部常務次長張斗輝、高檢署檢察長王添盛、基隆地檢署主任檢察官黃正雄（左至右）21日上午共同為新北地檢署數位採證室揭牌。（陳俊雄攝）

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檢方人員示範操作數位採證室電腦設備。（陳俊雄攝）

為加強偵查毒品犯罪需求，法務部在全國8個地檢署成立數位採證室，新北地檢署數位採證室21日上午在法務部常務次長張斗輝、高檢署檢察長王添盛、新北地檢署檢察長朱兆民、基隆地檢署主任檢察官黃正雄共同揭牌。王添盛表示，新北地檢署數位採證室不僅能加強查緝毒品案件，在年底選舉中也將可以即時有效查察賄選。

王添盛表示，法務部在台北、新北、桃園、台中、彰化、台南、高雄、花蓮等8個地檢署建置數位採證室，新北地檢署負責支援士林、基隆、連江3個地檢署，未來如有案件扣得手機需要解碼，可以就近送往支援地檢署處理，甚至可以加入年底選舉查賄，希望能提升辦案速度效率，提升案件品質。

新北地檢署檢察長朱兆民指出，增設數位採證室可以及早突破電腦犯罪盲點，大大提升辦案能量及品質，同時也可以增進電腦知識，培育相關領域的資訊專家。

新北地檢署指出，數位採證室建置最高階的各式數位鑑識軟體，包括復原手機內刪除的通訊、影像紀錄，還原臉書、LINE、微信等通訊軟體內的所有圖文，並能解鎖手機密碼。

新北地檢署表示，高檢署全國毒品資料庫已彙整全國檢察機關之毒品案件相關資料，具備案件管理、情資分析等功能，新北地檢署數位採證室結合毒品資料庫，相信能有效追溯毒品上游及共犯組織，增加緝毒團隊戰力。

目前新北地檢署已有3名檢察官、3名檢察事務官接受培訓，在完善軟、硬體設備及充沛之人力資源下積極運作，未來將能迅速提供案件採證結果，有效打擊各類犯罪。

(中時)

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