太空圓夢計畫下鄉服務 雲林縣是第一站

學生們在太空人人形立牌前拍照（周麗蘭攝）

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開幕式以水火箭代表福衛五號，發射時一樣引起驚呼。（周麗蘭攝）
此一遊戲解釋了為何福衛五號會拍到模糊的照片（周麗蘭攝）

雲林縣政府與國家實驗研究院太空中心共同主辦為期一個月的雲林縣中小學太空科學教育月，21日於鎮東國小日展開， 讓國中小學生們有機會體驗太空科學。

國家太空中心是我國的太空研究機構，負責研製人造衛星及航太相關科技與硬體建設，執行太空計畫外，也長期進行國民中小學的太空科學教育，自102年開辦以來邁入第6年。

107年度起，國家太空中心為縮短城鄉差距，讓台灣學子都能瞭解到我國太空發展，展開偏鄉太空科學教育植耕課程，雲林縣是此一活動的第一站。

太空科學探索體驗營活動內容讓學生們了解台灣的太空計畫的發展，也教導學員認識遙測衛星及氣象衛星的功能，以及做中玩、玩中學的太空大地遊戲，包括太空科學大競賽、福衛動手做與太空看家園、太空中的溫度計等活動，辦理4場、每次4班，已有將近700位學童報名。

為讓偏鄉學生實際體會太空科技，這次下鄉展示國家太空中心展示福衛五號衛星及其發射載具火箭模型，與虎尾科技大學國際發明展得獎作品「太陽能磁懸浮轉動裝置」、「人造閃電」，並贈送每位學員DIY的衛星紙模型。

(中時)

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