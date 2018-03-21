通緝犯搭霸王公車逃亡 警追緝還幫付車資

2018年03月21日 13:05 中時 王文吉

員警騎乘警用機車，跟在公車後方，沿路苦追4個站牌。（王文吉翻攝）

員警於豐原區圓環北路1段前攔下公車，並上車「甕中捉鱉」。（王文吉翻攝）

通緝犯搭公車逃亡，還有警察追上車抓人，同車乘客得知，相當訝異心驚。（王文吉翻攝）

通緝犯搭火車到豐原遊玩，因形跡可疑，遭巡簽員警追緝歸案。（王文吉翻攝）

通緝犯搭10公里免費公車逃亡！新竹22歲蘇男因案遭通緝，日前他搭火車到豐原訪友，出車站時遇到巡簽員警，疑因心虛而拔腿狂奔，並跳上公車逃逸；員警據熱心民眾提供線索追緝，沿路苦追4個站牌，最後前後包抄，於圓環北路1段前攔下公車，順利逮捕蘇男歸案。

豐原分局頂街所所長董力勳表示，18日夜間他與警員黃國豪執行巡邏勤務，行經豐原火車站前，發現1名男子形跡可疑，先是故作鎮靜，突然快步出站，拐彎後隨即拔腿狂奔，警方沿途追緝至豐原客運總站內，已不見該男子蹤跡。

熱心民眾向警方表示，該可疑男子已坐上豐客213號公車離去，警方隨即騎乘機車循線追緝，於豐原區圓環北路1段攔下公車，並上車「甕中捉鱉」。警察上車抓人，有如電影情節，同車乘客看得心驚膽跳，因男子上車並未刷卡，員警還代付10元車資。

男子見難逃法網，配合警方下車，經警用電腦系統清查，通緝犯身分隨即曝光。警方調查，22歲蘇男目前無業，為新竹地方法院及新竹地檢署發布妨害家庭、妨害兵役通緝的通緝犯。

蘇嫌向警方表示，因自已為通緝犯，平日躲在新竹家中或借住友人家，當晚與朋友相約，從新竹搭火車南下，到豐原廟東夜市遊玩，不料出站時，遇到巡邏員警，想說搭上公車後，能躲過一劫，最終還是栽在警方手裡。

(中時)