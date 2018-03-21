民進黨初選空前激烈 老強新秀拚提名

2018年03月21日 13:11 中時 陳世宗

市議員江肇國擁有立委黃國書（右）、市長林佳龍（左）支持，強調3人是做事團隊、做事的人！（陳世宗翻攝）

問政理性溫和的陳淑華，祭出立法院長蘇嘉全「唯一支持」文宣，氣勢磅礡！（陳世宗翻攝）

「長江後浪推前浪、一代新人換舊人！」民進黨台中市議員初選，將於4月16日登場，總計有8個選區辦理初選民調；面對新人的挑戰，爭取蟬聯的議員都高喊「苦戰」，除繼續努力耕耘基層外；經由宣傳車、看板、網路宣傳等戰略增加曝光度，深怕輸在初選、全盤皆墨。

台中市民進黨登記黨內初選共有44人，爭取35席提名！共有8個選區，包括第4（后里、豐原區）、6（西屯區）、8（北屯區）、9（北區）、10（中、西區）、11（東、南區）、12（太平區）及13（大里、霧峰區）選區，須透過民調來決定提名人選。

民進黨定4月16日至20日辦理民調作業，完成後隔天中午即開封民調結果並對外公布。雖只是黨內初選，但各選區戰況十分激烈！如東南區現任市議員邱素貞，后里豐原區的翁美春、西屯區的陳淑華等人，沒有女性保障名額優勢，必須投入初選。

北屯區邁向5連霸的曾朝榮，每天服務案件近20件忙得人仰馬翻，相對投入初選拜訪的準備時間較少，一向以服務為宗旨的曾朝榮祈盼市民能給予認真的肯定；中西區的江肇國不僅要初選，還要禮讓20％給新人，他自認選情相當困難，才競選第二屆就高喊「苦戰」。

邱素貞、陳淑華、翁美春說，相較國民黨市議員提名辦法中納入現任優先條款，民進黨初選沒有現任優勢、沒有現任保障，女性參選激烈，面對新人的挑戰，確實具一定的壓力與挑戰；所幸平時勤走基層落實基層經營，希望以服務口碑與建設成績獲得選民再青睞。

曾朝榮、江肇國指出，面對新人有派系奧援與名人加持，全力「衝」初選，他們還是要參加大小會議、會勘，服務未曾間斷，能夠用在初選的時間相對較少；一度還引起支持者的緊張，關心他們「到底還要不要選」？

為安撫支持者的心，議員們最近開始掛出競選看板，並透過宣傳車，以及臉書、簡訊、line等通訊軟體，希望強化文宣力道增加曝光機會，全力爭取民眾認同與支持！

(中時)