藍委籲陳明通學周伯通 兩手打通兩岸任督二脈

2018年03月21日 13:20 旺報 林永富

陸委會主委陳明通21日在立法院內政委員會工作報告並備詢，國民黨立委楊鎮浯建議陳明通要學金庸小說中的老頑童周伯通，以左手畫方右手畫圓打出空明拳，希望像周伯通一樣可以打通兩岸任督二脈。

楊鎮浯說，就算陳明通號稱「中國通」，但是大陸方面已經很清楚的說沒有承認「九二共識」，誰來當陸委會主委都一樣，不管誰上誰下，要能對話的都要守承認「九二共識」的原則，以前陳明通當陳教授時可以到大陸訪問並且與大陸方面對話，但陳主委不接受「九二共識」，要如何去對話？

陳明通說，大陸講「九二共識」和反台獨很清楚，可是「九二共識」在台灣有爭議，硬要「九二共識」這個有爭議的名詞做兩岸互動的基礎，還不如我方在《中華民國憲法》和《兩岸人民關係條例》的法律架構下。

楊鎮浯說，但如此要能說服對方才行，除非對方改變，否則結論還是跟前兩年一樣，換了中國通也無法溝通。陳明通說，要雙方互相換位思考，會努力去化解僵局。

楊鎮浯以金庸小說人物老頑童周伯通拿手的左手畫方右手畫圓功夫，希望陳明通能用老頑童的笑容打出拿手的空明拳。找出方法讓對方接受又合我們利益，如果新的賽局各方力量競逐找出平衡點可以再維持30年和平，理性考慮前提「納許平衡點」才能出現。「維持住台海和平，你的責任重大，希望像周伯通打通兩岸任督二脈。」

(旺報)