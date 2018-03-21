拉抬選情？朱立倫今出訪大陸會台商

朱立倫出席免費送長者老花眼鏡活動。（王揚傑攝）

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新北市長朱立倫今（21日）啟程前往大陸，上午朱立倫出席免費送長者老花眼鏡活動時表示，7年多來，包括上海市來新北拜訪7次，江蘇省來了15次，在考量雙邊的時間，覺得這個時間是很好的時間回訪。

另外一方面，因為在整個長江流域，尤其是在長三角的部分，將近有60萬的台商、台生和台胞，有非常多新北市民住在那邊，也透過這個機會跟大家拜個晚年，也和大家座談，這次行程有六個場次專門針對台生、台商或台胞，他們需要我們關心的、需要我們服務的，我們也可以轉達給地方政府，或是我們在地做好服務工作。

媒體詢問朱立倫選在此時出訪大陸拜訪三台，是否有拉抬選情的考量？朱立倫說，對於我們自己的同胞，不管他在大陸經商或是在大陸就學，或者是在大陸生活，都要予以關心。長期以來，可能大家覺得有兩岸之間的政治氛圍或是距離，都會影響台生、台胞或台商在大陸的工作或生活，但我們對於自己的同胞，不應該受到任何的政治氛圍的影響，我們要持續的關心，持續的予以協助，所以跟所謂的年底選舉沒有直接的關係，當然也會聽取大家對於市政或者是其他的建言，彼此交流。

至於為何選擇到中山陵和中國近代遺址博物館參訪？朱立倫說，這是第他一次到南京，所以當然會到國父的中山陵，還有中華民國總統府在南京的舊址，這是很有意義，當然也應該去祭拜一下國父。

媒體問到台北跟上海的雙城論壇卡關，是否是想建立一個與對岸的管道？朱立倫表示，我們向陸委會提出申請，大概也是兩個禮拜前提出來，陸委會也是經過嚴格的審查，我們也是不斷地補件，都要符合這些相關的規定。任何政治交流都要比照這樣的原則，但是我們跟上海、江蘇的交流、跟其他城市、跟當地的交流，我們沒有任何比較的意義，比如說，江蘇的高層已經來15次了，上海的高層也來過7次了。

在行程安排的部分，朱立倫說，客隨主便啦，我們主動安排的是台生、台商和在地市民的座談，至於拜會或交流一定會有一些老朋友、新朋友會見到，總是彼此交流對兩岸關係是好的。主要南京的參訪拜會是明天跟後天，然後要到蘇州跟崑山，接下來會到上海，下周一晚上回來。

(中時)

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