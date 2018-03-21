無形、有形資產首度整合 文資局打開大宅門國寶傳承去

2018年03月21日 13:13 中時 趙靜瑜

國寶現身，再現傳統！由文化部文化資產局主辦的「戲苑‧遊藝-打開古藝大宅門 遇見國寶看戲趣」系列活動下月登場，首場將由國家文藝獎得主莊進才率領的漢陽北管劇團到宜蘭二結王公廟演出，回到阿公阿嬤古早的生活記憶。

為了能讓民眾可以感受前人的生活足跡、人文美學與在地記憶，文化部文化資產局舉辦了「戲苑･遊藝--打開古藝大宅門，遇見國寶看戲趣」系列活動，透過「戲曲表演」、「古蹟導聆」、「講座體驗」等方式帶著民眾穿越時光隧道，重新感受傳統戲曲之美與台灣獨有的古蹟形貌。

「戲曲表演」部分，文資局集結國家登錄「重要傳統表演藝術--歌仔戲、北管戲曲、亂彈戲及南管戲」保存者，也就是俗稱「人間國寶」的廖瓊枝、林吳素霞、潘玉嬌、莊進才國寶藝師四位將會帶著他們的長年培訓、指導的傳統戲曲藝生及演員將會到現場演繹精采經典折子戲作品。

「古蹟導聆」、「講座體驗」部分，安排國內文化資產及傳統藝術表演界的專業學者及文史工作者共同參與，包括：臺中教育大學林茂賢副教授、宜蘭在地文史工作者林奠鴻理事長、國立臺灣戲曲學院鄭榮興教授、國立交通大學羅烈師副教授、國立臺北藝術大學林會承副教授、國立臺灣藝術大學李乾朗教授、薪傳歌仔戲劇團團長張孟逸老師等。透過他們專業精闢的剖析及分享，深入了解古蹟生活群落、宅院文化、傳統藝術等，帶領大家進入時光隧道，體驗前人的人文風華及生活記憶，並以輕鬆活潑的方式，讓古蹟建築與生活「零距離」！

文資局施國隆局長表示，保存文化資產是對臺灣這塊土地、人民生活智慧積累的尊重與珍惜，也是建立自我文化認同的基礎。施國隆說，這也是第一次將有形資產跟無形資產作整合，加上當今民眾做可以接受的體驗，讓無形文化資產有更多不同場域的演出機會。

施國隆表示，由於文化部長鄭麗君上任後推動文化治理，讓文化資產在當代得以延續，文資局最重要的保存工作已經陸續進行，光是無形文化資產就有17項，有形資產目前有兩千多處，「保存下來之後，就是要做傳承跟永續，希望這些人間國寶有機會透過藝生傳習計畫，把他們生平技藝留下來，也希望托廣推廣給大家認識。」

(中時)