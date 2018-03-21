500名學童接力取水 體驗非洲孩童缺水危機

愛護水潔子的生命轉變，從一杯乾淨水開始！ 西區中正國小師生為缺水貧童募集乾淨的生存之水。（盧金足攝）

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500名學童接力取水體驗非洲孩童缺水危機。（盧金足攝）

台灣世界展望會深入校園推動「珍愛水資源」的體驗活動，讓同學體會水資源取得不易，21日在中正國小體育館設置取水關卡，500名學童以接力方式，體驗非洲國家孩子為取得水源，長途跋涉的辛苦，同學每走1公尺，家長會就捐出1塊錢，響應世展會水資源行動。

學生對缺水的非洲地區小朋友，必須走過危險的路段才有辦法取水，比起在家裡只要打開水龍頭取得乾淨水，驚呼「洲地區的小朋友真得很辛苦！」

「在台灣真得是無法想像，我們會更加珍惜這得來不易的水！」小朋友說，若有機會與和非洲缺水國家的孩子見面，很想給個大大的擁抱，給他們信心與力量，也希望能用自己的小小捐款，讓他們更輕易地取得乾淨的水資源，並且能夠快樂的去上學。

西區中正國小校長楊敏芸表示，台灣處於一個資源豐富且隨手可得的地方，造成許多不必要的浪費，就像學生在使用水的時候，都覺得水龍頭打開就有乾淨的水，常常沒注意就放任水不斷地流走，希望藉由水資源生命教育的活動，讓學生了解乾淨的水源來得之不易。

台灣世界展望會中區辦事處主任嚴淑貞說，台灣世界展望會2018年計畫於非洲剛果、馬拉威

、馬利、尚比亞、賴索托、莫三比克、尼日、查德、衣索比亞、獅子山10國，透過各計畫區資助人的愛心捐款，推動水資源暨衛生工作。

但因應各地區的不同環境，執行因地制宜的水資源計畫，號召學校、企業及民眾加入資助兒童計畫，協助貧困社區改善水資源及衛生環境，讓兒童的生命湧現希望。

自3月22日世界水資源日起至4月20日，凡資助1名非洲兒童並預繳1年資助款，或是單筆捐款1萬元投入水資源行動，可獲得由愛心企業美國HYDY保溫水瓶公益贊助的水資源獨家保溫水瓶1個，台灣世界展望會邀請您一同響應。

(中時)

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