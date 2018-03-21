航空城總經理兒撞死人賠千萬 傷者母：不要再危害社會

2018年03月21日 13:30 中時 李文正

就讀大三的男子許育呈去年11月29日凌晨酒駕闖紅燈，撞上搖滾樂團主唱林庭楷與蔡姓女友共乘的機車，造成1死1重傷，士林地院今天開庭審理，許當庭痛哭，表示已經深切悔悟，希望能解除羈押，讓他可以親自上香，並承諾賠償死者880萬、傷者400萬，林母表示願意饒恕，希望回到社會後不要再危害其他人，合議庭諭知20萬交保。

許的父親是桃園航空城總經理許又銘，案發前，他在延平北路喝酒，直到凌晨1點多駕車返回士林區自宅，行經中正路、文林路交叉口，從後方高速追撞正在停等紅綠燈的林男、蔡女，林男身上多處骨折，蔡女顱內出血當場死亡，許撞擊後竟加速逃逸，被其他目擊民眾追趕，不得已才回到現場等候警察，酒測值0.71毫克。

檢察官依酒後駕車致人於死、肇事逃逸起訴，許男自案發羈押至今，多次以聲請交保，還說有老婆不會逃亡，並積極與被害人家屬和解，聲稱家人已經賣房子賠償。

今早開庭時，許表示已經與死者家屬、傷者達成和解，林母當庭表示願意饒恕被告，自己是基督徒，不應冤冤相報，法官詢問量刑意見，林母表示已經不重要，希望他回到社會不要再危害家人、社會。如果不能真心悔改，再重蹈覆轍的話，最傷心的會是他的父母。

許男則說，一直想要親自上香，向死者表達歉意，不希望靠家人，在看守所內也有抄寫佛經，並保證下次開庭會準時出庭。庭末，許男痛哭表示會悔改，並與林母擁抱。

合議庭諭知，許男羈押期滿20萬元交保，4月11日再次開庭，並希望許離開看守所後，要繼續對被害人表達歉意，不是賠錢了事。

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(中時)